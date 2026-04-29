Много е трудно да направиш това срещу Байерн, смята Витиня

Полузащитникът на Пари Сен Жермен Витиня коментира победата с 5:4 над Байерн (Мюнхен) в първия двубой от полуфиналите на Шампионската лига.

„Беше фантастичен футболен мач - заяви португалецът. - Наистина се насладихме на играта и мисля, че всички футболни фенове бяха щастливи да го гледат. Вярно е, че е много трудно да се играе срещу такъв противник и мисля, че Байерн би казал същото за нас. Вярно е също, че водехме с три гола, така че когато спечелиш само с един гол, си казваш, че е трябвало да направиш повече, за да задържиш преднината. Но това е футбол и е много трудно да се направи това срещу Байерн. За щастие, все още имаме преднина от един гол, но това не означава нищо, както видяхме тази вечер”.

“Сега се отправяме към Мюнхен със същото желание и най-вече със същата цел: да играем добре и да печелим, както винаги правим“, добави Витиня, цитиран от БТА.

Реваншът е следващата седмица на 6 май. Победителят от този мач ще се класира за финала, където ще се изправи срещу победителя от двубоя между Атлетико Мадрид и Арсенал.

