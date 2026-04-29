Маркиньос: Всеки футболен фен обича подобни мачове

Капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос коментира победата с 5:4 над Байерн (Мюнхен) на 1/2-финала в Шампионската лига. Това бе един от най-паметните мачове в турнира, а бразилецът е на мнение, че всеки футболен фен обича пободни сблъсъци.

„Всеки футболен фен обича мачове като този. Беше луд мач – два отбора, които играят по сходен начин, агресивно и интензивно. Много сме щастливи, че успяхме да си тръгнем с победата", заяви Маркиньос.

"Ядосани сме от головете, които допуснахме, но все пак имаме гол преднина. Трябва да излезем с правилната нагласа. Наистина сме доволни от качеството на головете, които отбелязахме", допълни защитникът.

"Мисля, че следващата седмица ще бъде същият луд мач – два отбора, които искат да вкарват. Трябва да отидем там със същата нагласа и характер, за да можем да свършим същата невероятна работа. Нужни са много усилия, за да спечелим. Трябва да си починем, защото този мач ни изтощи“, завърши бразилецът.

Снимки: Gettyimages