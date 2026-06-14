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  3. Треньорът на Мароко: Изпълнихме предварителния план

Треньорът на Мароко: Изпълнихме предварителния план

  • 14 юни 2026 | 08:01
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Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби коментира равенството 1:1 срещу Бразилия в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство.

„Изпълнихме това, което бяхме планирали, но срещу мен стоеше Карло Анчелоти, така че не беше никак лесно. Искахме да победим и играчите също го искаха. Усещаме, че мачът ни се изплъзна, защото не успяхме да стигнем до победата", каза Уахби.

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„Футболистите, които влязоха като резерви, се представиха добре. Горещината се отрази на играчите, а някои от тях участват на първото си световно първенство. Това не е лесно“, отбеляза треньорът на Мароко.

Следващият двубой на "лъвовете от Атлас" е на 20 юни срещу Шотландия, а на 25-и мароканците се изправят срещу Хаити.

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Снимки: Gettyimages

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