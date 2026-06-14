Треньорът на Мароко: Изпълнихме предварителния план

Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби коментира равенството 1:1 срещу Бразилия в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство.

„Изпълнихме това, което бяхме планирали, но срещу мен стоеше Карло Анчелоти, така че не беше никак лесно. Искахме да победим и играчите също го искаха. Усещаме, че мачът ни се изплъзна, защото не успяхме да стигнем до победата", каза Уахби.

Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

„Футболистите, които влязоха като резерви, се представиха добре. Горещината се отрази на играчите, а някои от тях участват на първото си световно първенство. Това не е лесно“, отбеляза треньорът на Мароко.

Следващият двубой на "лъвовете от Атлас" е на 20 юни срещу Шотландия, а на 25-и мароканците се изправят срещу Хаити.

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Снимки: Gettyimages