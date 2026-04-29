Компани: В реванша всичко може да се случи

  • 29 апр 2026 | 01:58
  • 466
  • 1

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани прие философски загубата с 4:5 от Пари Сен Жермен в първия полуфинален сблъсък в Шампионската лига. Той похвали отбора си за показания дух, особено когато губеше с 2:5. Според него още нищо не е решено и в реванша всичко може да се случи.

"За мен беше различно да гледам отстрани, но бих предпочел да бъда на терена, да се потопя в емоцията на мача и да се опитам да помогна. Треньорският щаб свърши фантастична работа в подготовката на отбора.

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига
Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Страдахме, но бяхме опасни. Да допуснеш пет гола като гост в Шампионската лига обикновено означава, че си аут, но шансовете, които създадохме, ни накараха да повярваме", заяви Компани.

"Ако при 5:2 не показваш нищо в мача, е трудно да се аргументираш за обрат, но след като бяхме толкова опасни, чувствам, че всичко опира до това да се концентрираш отново и да реализираш възможностите си", допълни специалистът.

"Видях много добра игра в защита днес, но в този мач разликите са минимални – или влизаш напълно в двубоите, или се оттегляш изцяло. Средното положение не работи срещу играчи от такова ниво", каза още белгиецът.

Накрая той сподели очакванията си за реванша: "Ще бъдем у дома пред 75 000 души на стадиона, искам повече. Искаме тежестта на домакинството да се усети, а „Алианц Арена“ е място, където всичко може да се случи.“

Снимки: Gettyimages

Маркиньос: Всеки футболен фен обича подобни мачове

Маркиньос: Всеки футболен фен обича подобни мачове

  • 29 апр 2026 | 02:27
  • 154
  • 0
Луис Енрике: Това е най-добрият мач, който някога съм ръководил

Луис Енрике: Това е най-добрият мач, който някога съм ръководил

  • 29 апр 2026 | 01:34
  • 948
  • 0
Кейн: Нашата публика ще ни помогне в реванша

Кейн: Нашата публика ще ни помогне в реванша

  • 29 апр 2026 | 00:59
  • 438
  • 0
Дембеле: Доволни сме от резултата

Дембеле: Доволни сме от резултата

  • 29 апр 2026 | 00:33
  • 498
  • 0
ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

  • 29 апр 2026 | 00:02
  • 2984
  • 4
Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 36654
  • 352
Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 36654
  • 352
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 37088
  • 150
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 26792
  • 81
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:03
  • 7348
  • 9
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 22564
  • 182
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 44787
  • 89