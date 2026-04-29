Компани: В реванша всичко може да се случи

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани прие философски загубата с 4:5 от Пари Сен Жермен в първия полуфинален сблъсък в Шампионската лига. Той похвали отбора си за показания дух, особено когато губеше с 2:5. Според него още нищо не е решено и в реванша всичко може да се случи.

"За мен беше различно да гледам отстрани, но бих предпочел да бъда на терена, да се потопя в емоцията на мача и да се опитам да помогна. Треньорският щаб свърши фантастична работа в подготовката на отбора.

Страдахме, но бяхме опасни. Да допуснеш пет гола като гост в Шампионската лига обикновено означава, че си аут, но шансовете, които създадохме, ни накараха да повярваме", заяви Компани.

"Ако при 5:2 не показваш нищо в мача, е трудно да се аргументираш за обрат, но след като бяхме толкова опасни, чувствам, че всичко опира до това да се концентрираш отново и да реализираш възможностите си", допълни специалистът.

"Видях много добра игра в защита днес, но в този мач разликите са минимални – или влизаш напълно в двубоите, или се оттегляш изцяло. Средното положение не работи срещу играчи от такова ниво", каза още белгиецът.

Накрая той сподели очакванията си за реванша: "Ще бъдем у дома пред 75 000 души на стадиона, искам повече. Искаме тежестта на домакинството да се усети, а „Алианц Арена“ е място, където всичко може да се случи.“

Снимки: Gettyimages