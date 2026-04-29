Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Лизаразу: При 5:2 мислех, че всичко е приключило за Байерн, такива дузпи като тази за ПСЖ не бива да се отсъждат

Лизаразу: При 5:2 мислех, че всичко е приключило за Байерн, такива дузпи като тази за ПСЖ не бива да се отсъждат

  • 29 апр 2026 | 11:13
  • 763
  • 0

Бившият ляв бек на Байерн (Мюнхен) и световен шампион от 1998 г. с Франция Бишенте Лизаразу говори пред "Екип" за снощното зрелище между баварците и ПСЖ в Шампионската лига, завършило 5:4 за французите.

"Бяхме близо до това да гледаме мача на годината! Що се отнася до Байерн, трябва да отбележим избора на Венсан Компани да атакува и да се оголва много. Първото полувреме беше истински боксов мач. Всеки отбор отвръщаше на удара с удар. През втората част може би беше моментът играта да се успокои, но Байерн продължи да поема рискове и да се излага на опасност.

Разбира се, беше фантастично за зрелището, но и доста наивно, когато познаваш силните страни на ПСЖ и таланта на Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. При 5:2 си мислех, че всичко е приключило за Байерн, но те намериха сили. Кой се завръща след такава буря? Те показаха огромна психическа устойчивост в момент, в който Париж изпитваше повече трудности във физическо отношение. Защото на Париж му беше по-трудно да завърши мача", каза Лизеразу пред "Екип".

"За мен двамата най-слаби бяха Маркиньос и Нуно Мендеш. Мендеш страдаше срещу Майкъл Олисе, който беше отличен. Луис Диас също беше много, много добър и създаде сериозни проблеми на Маркиньос. В ситуация един на един капитанът на ПСЖ беше напълно надигран от Луис Диас (б.ред. - при четвъртия гол на Байерн), а също така беше преодолян и при гола на Олисе. Това беше мач на нападателите, а не на защитниците.

Но в момента в който Париж се чувстваше изключително комфортно, Байерн се върна в мача. Видяхме на какво е способен Париж: да създаде буря за своя съперник. Но Байерн показа своята огромна психическа сила", добави бившият ляв бек на Байерн.

Лизеразу коментира и спорната ситуация с отсъдената дузпа за ПСЖ заради игра с ръка на Алфонсо Дейвис, след като топката се удари първо в тялото на канадеца. "Не е защото става въпрос за Байерн, но като защитник, тези дузпи са непоносими, независимо от понятията за неестествено увеличаване на обема на тялото – сякаш е естествено да се защитаваш с ръце зад гърба? За мен такива дузпи не трябва да се отсъждат".

Дузпата за Байерн беше пресилена, смята бивш рефер

Световният шампион от 1998 г. с Франция коментира и очакванията си за реванша: "Мачът ще бъде на „Алианц Арена“, Байерн ще направи всичко възможно атмосферата да бъде задушаваща за съперника. Трябва да затегнат защитата, защото страдаха изключително много. От друга страна, в атака са способни да нанесат толкова много вреди... Ще видим какъв ще е сценарият, но с толкова много таланти могат да се случат хиляди неща.

Байерн ще трябва да поеме инициативата. Това е благоприятно за ПСЖ, предвид тяхната игра на контраатака. Нападателите им са много, много силни, знаят как да бъдат безпощадни. Забелязваме също, че Париж не беше толкова доминиращ в средата на терена, колкото обикновено. Те имаха малко по-слаб контрол върху темпото на мача. Ще повторя думите на Луис Енрике: това, което ще направи разликата, със сигурност ще бъдат защитите".

Следвай ни:

Снимки: Imago

