Премиерът Гюров разговаря със сноубордистите Малена и Тервел Замфирови
Холанд предупреди, че Ман Сити ще е още по-силен следващия сезон

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд предупреди конкурентите, че “гражданите” ще бъдат още по-силни следващия сезон. През последните 18 месеца клубът привлече поредица от футболисти, сред които Джанлуиджи Донарума, Марк Геи, Раян Шерки и Антоан Семеньо. Според мнозина Сити изостава от Арсенал по отношение на развитието си, но сега може да стигне до требъл.

“Последните две години имаше доста промени. На новите играчи им трябва време. Не е лесно да дойдеш в ново първенство, в нова държава. Трябва време за адаптация. Мисля, че ни чакат вълнуващи времена и очаквам с нетърпение да съм част от тях”, сподели Холанд.

25-годишният норвежец подписа 10-годишен договор с “гражданите” през януари миналата година. “Много съм щастлив в Манчестър Сити и гледам към бъдещето с нетърпение, защото мисля, че ни чакат вълнуващи моменти като клуб и за мен като играч”, допълни Ерлинг.

Снимки: Gettyimages

Звездите на Челси гледат към изхода

