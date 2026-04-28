Холанд предупреди, че Ман Сити ще е още по-силен следващия сезон

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд предупреди конкурентите, че “гражданите” ще бъдат още по-силни следващия сезон. През последните 18 месеца клубът привлече поредица от футболисти, сред които Джанлуиджи Донарума, Марк Геи, Раян Шерки и Антоан Семеньо. Според мнозина Сити изостава от Арсенал по отношение на развитието си, но сега може да стигне до требъл.

“Последните две години имаше доста промени. На новите играчи им трябва време. Не е лесно да дойдеш в ново първенство, в нова държава. Трябва време за адаптация. Мисля, че ни чакат вълнуващи времена и очаквам с нетърпение да съм част от тях”, сподели Холанд.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Erling Haaland in his career:



👕 429 games

🌟 422 G/A

⚽️ 351 goals

🅰️ 71 assists pic.twitter.com/q4wA0HCx8d — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 25, 2026

25-годишният норвежец подписа 10-годишен договор с “гражданите” през януари миналата година. “Много съм щастлив в Манчестър Сити и гледам към бъдещето с нетърпение, защото мисля, че ни чакат вълнуващи моменти като клуб и за мен като играч”, допълни Ерлинг.

Снимки: Gettyimages