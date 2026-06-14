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  3. Германия срещу Кюрасао: Давид срещу Голиат на старта на Мондиал 2026

Германия срещу Кюрасао: Давид срещу Голиат на старта на Мондиал 2026

  • 14 юни 2026 | 08:00
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Един от традиционните фаворити Германия стартира участието си на Мондиал 2026 с мач срещу амбициозния тим на Кюрасао. Мачът на стадион „НРГ Стейдиъм“ противопоставя два отбора с коренно различни цели и история, но с еднаква жажда за успех на най-голямата футболна сцена.

Една от новите звезди на Германия посочи силните страни на Кюрасао
Една от новите звезди на Германия посочи силните страни на Кюрасао

Германският национален отбор пристига в САЩ в страхотна форма, записвайки пет победи в последните си пет срещи. Момчетата на Юлиан Нагелсман демонстрираха мощ срещу Словакия (6:0) и Финландия (4:0), а в последните си контроли надделяха над САЩ (2:1) и Гана (2:1). Тази серия от успехи вдъхва увереност, че Бундестимът е готов да загърби разочарованията от последните големи форуми.

Йонатан Та: Не бива да подценяваме Кюрасао
Йонатан Та: Не бива да подценяваме Кюрасао

Кюрасао, от своя страна, имаше по-трънлив път. Тимът записа тежки загуби от Шотландия (1:4) и Австралия (1:5) по-рано през годината. Въпреки това, последната им среща завърши с убедително 4:0 над Аруба, което донесе глътка свеж въздух за селекцията на Дик Адвокаат преди най-голямото изпитание в тяхната история.

Червен картон помогна на Шотландия да не се изложи срещу Кюрасао
Червен картон помогна на Шотландия да не се изложи срещу Кюрасао

Юлиан Нагелсман беше категоричен, че Германия няма да подцени съперника. „Тук сме, за да бъдем отбор, който е трудно да бъде победен. Искаме да оглавим групата си,“ заяви той. Нагелсман също така потвърди, че ветеранът Мануел Нойер ще започне като титуляр, подчертавайки, че вратарят е близо до пиковата си форма и може да се справи с всяко напрежение.

Нагелсман: Контузията на Карл е огромен шок
Нагелсман: Контузията на Карл е огромен шок

Легендарният Дик Адвокаат, който води Кюрасао, прие ролята на аутсайдер с усмивка. „Ние сме малка нация в сравнение с Германия, но нямаме какво да губим. Вярваме, че можем да изненадаме всички. Искаме да им затрудним живота максимално,“ сподели опитният специалист.

Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат вижда Германия като потенциален фаворит за световната титла
Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат вижда Германия като потенциален фаворит за световната титла

Това ще бъде първата официална среща между Германия и Кюрасао, което прави двубоя исторически. Нагелсман вероятно ще заложи на своята система 4-2-3-1, в която младите звезди Джамал Мусиала и Флориан Виртц ще захранват с пасове Кай Хаверц. Кюрасао се очаква да се защитава организирано в 4-3-3, разчитайки на опитния вратар Елой Роом и креативността на братята Жуниньо и Леандро Бакуна в средата на терена.

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