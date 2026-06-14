Германия срещу Кюрасао: Давид срещу Голиат на старта на Мондиал 2026

Един от традиционните фаворити Германия стартира участието си на Мондиал 2026 с мач срещу амбициозния тим на Кюрасао. Мачът на стадион „НРГ Стейдиъм“ противопоставя два отбора с коренно различни цели и история, но с еднаква жажда за успех на най-голямата футболна сцена.

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Германският национален отбор пристига в САЩ в страхотна форма, записвайки пет победи в последните си пет срещи. Момчетата на Юлиан Нагелсман демонстрираха мощ срещу Словакия (6:0) и Финландия (4:0), а в последните си контроли надделяха над САЩ (2:1) и Гана (2:1). Тази серия от успехи вдъхва увереност, че Бундестимът е готов да загърби разочарованията от последните големи форуми.

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Кюрасао, от своя страна, имаше по-трънлив път. Тимът записа тежки загуби от Шотландия (1:4) и Австралия (1:5) по-рано през годината. Въпреки това, последната им среща завърши с убедително 4:0 над Аруба, което донесе глътка свеж въздух за селекцията на Дик Адвокаат преди най-голямото изпитание в тяхната история.

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Юлиан Нагелсман беше категоричен, че Германия няма да подцени съперника. „Тук сме, за да бъдем отбор, който е трудно да бъде победен. Искаме да оглавим групата си,“ заяви той. Нагелсман също така потвърди, че ветеранът Мануел Нойер ще започне като титуляр, подчертавайки, че вратарят е близо до пиковата си форма и може да се справи с всяко напрежение.

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Легендарният Дик Адвокаат, който води Кюрасао, прие ролята на аутсайдер с усмивка. „Ние сме малка нация в сравнение с Германия, но нямаме какво да губим. Вярваме, че можем да изненадаме всички. Искаме да им затрудним живота максимално,“ сподели опитният специалист.

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Това ще бъде първата официална среща между Германия и Кюрасао, което прави двубоя исторически. Нагелсман вероятно ще заложи на своята система 4-2-3-1, в която младите звезди Джамал Мусиала и Флориан Виртц ще захранват с пасове Кай Хаверц. Кюрасао се очаква да се защитава организирано в 4-3-3, разчитайки на опитния вратар Елой Роом и креативността на братята Жуниньо и Леандро Бакуна в средата на терена.

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