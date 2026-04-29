Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Нойер след кошмара: Беше трудно да стигна до топката

Нойер след кошмара: Беше трудно да стигна до топката

  • 29 апр 2026 | 11:28
  • 583
  • 0

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер коментира загубата с 4:5 от Пари Сен Жермен в първия мач от полуфинала на Шампионската лига.

„Да, този резултат е като загуба с 0:1. Много неща се случиха. Много драма. Можем да играем много по-добре в защита. Да допуснем пет гола не е достатъчно добре за защитата и вратаря. Това е абсолютно ясно. Но все пак няма да си заровим главите в пясъка и ще гледаме напред”, заяви капитанът.

Куриозното е, че домакините вкараха всичките си пет точни изстрела.

“Да допуснем пет гола и да не направя нито едно спасяване? Да, трудно е. Видяхте головете. Беше трудно да стигна до топката. При два от головете бях близо. Понякога просто нямахме късмет. Във всеки случай, голмайсторите са играчи от световна класа. Може би следващата седмица у дома ще бъде различно“, каза още 40-годишният Нойер след срещата.

Изобщо Нойер допусна пет гола в един мач за пети път в кариерата си. Полуфиналният реванш ще се проведе в Мюнхен на 6 май, уточнява БТА.

Мануел Нойер завърши мача с… нула спасявания
Следвай ни:

