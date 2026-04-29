Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
Станишич: Това бе истинско влакче на ужасите

  • 29 апр 2026 | 02:56
  • 129
  • 0

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Йосип Станишич коментира загубата с 4:5 от Пари Сен Жермен на 1/2-финала в Шампионската лига. Според него това е било истинско влакче на ужасите. Въпреки това той остава оптимист за реванша.

„Има такива малки моменти в мача, когато всичко върви в твоя полза и тогава можеш да създадеш съвсем различен двубой, но може да тръгне и в тяхна полза и те да се върнат. Беше тежък мач, истинско влакче на ужасите, но трябва да признаем заслуженото и на ПСЖ", заяви Станишич.

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

"Днес, в офанзивен план, те бяха страхотни в някои моменти. Когато имаха шанс, се възползваха, а точно това правят играчите от световна класа. За неутралния фен това беше страхотен мач, очевидно не толкова за нас, но начинът, по който се върнахме след 5:2, не беше лесен, така че съм невероятно горд от нас. Това не беше най-добрият ни мач, но въпреки това се прибираме у дома със знанието, че всичко е възможно“, допълни защитникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Маркиньос: Всеки футболен фен обича подобни мачове

Компани: В реванша всичко може да се случи

Луис Енрике: Това е най-добрият мач, който някога съм ръководил

Кейн: Нашата публика ще ни помогне в реванша

Дембеле: Доволни сме от резултата

ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

Виж всички

Водещи Новини

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

