Станишич: Това бе истинско влакче на ужасите

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Йосип Станишич коментира загубата с 4:5 от Пари Сен Жермен на 1/2-финала в Шампионската лига. Според него това е било истинско влакче на ужасите. Въпреки това той остава оптимист за реванша.

„Има такива малки моменти в мача, когато всичко върви в твоя полза и тогава можеш да създадеш съвсем различен двубой, но може да тръгне и в тяхна полза и те да се върнат. Беше тежък мач, истинско влакче на ужасите, но трябва да признаем заслуженото и на ПСЖ", заяви Станишич.

"Днес, в офанзивен план, те бяха страхотни в някои моменти. Когато имаха шанс, се възползваха, а точно това правят играчите от световна класа. За неутралния фен това беше страхотен мач, очевидно не толкова за нас, но начинът, по който се върнахме след 5:2, не беше лесен, така че съм невероятно горд от нас. Това не беше най-добрият ни мач, но въпреки това се прибираме у дома със знанието, че всичко е възможно“, допълни защитникът.

Снимки: Gettyimages