Луис Енрике: Това е най-добрият мач, който някога съм ръководил

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не скри емоциите си след зрелищният сблъсък с Байерн (Мюнхен) на 1/2-финалите в Шампионската лига. Парижани спечелиха с 5:4, а специалистът заяви, че това е най-добрият мач в кариерата му като треньор.

„Беше невероятно. Мисля, че това беше най-добрият мач, който някога съм ръководил като треньор. Имаше невероятен ритъм, опити да се играе офанзивен футбол, стремеж на играчите да покажат качествата си. Мисля, че всички са се забавлявали, гледайки мача. Щастлив съм, защото победихме", започна Луис Енрике.

„Мисля, че успях да запазя самообладание при първите два или три гола, но след четвъртия и петия... Беше грешка, защото знаех, че те могат да вкарат отново, но трябва да кажа, че беше невероятен мач. Работя като треньор от повече от петнадесет години и трябва да призная, че това беше най-вълнуващото нещо, което съм преживявал", допълни специалистът.

"Играхме три пъти срещу Компани с Байерн (Мюнхен) и знаехме, че с това темпо ще бъде много трудно да ги контролираме. Мисля, че в началото на мача те започнаха по-добре от нас, но през второто полувреме ние бяхме по-добри от тях. И двата отбора се опитваха да развиват играта си, което беше вълнуващо. Беше приятно за гледане", каза още испанецът.

"Можехте да видите днес Майкъл Олисе, Хари Кейн, Йошуа Кимих, Павлович – всички, а ако погледнете нашия отбор – Баркола, Жоао, Витиня, Дембеле и Кара – беше невероятно. Важно е да покажем, че това е начинът, по който трябва да се опитваме да играем футбол. Добре, като треньор не си щастлив, когато допуснеш четири гола, но днес съм щастлив, защото победихме. Байерн (Мюнхен) загуби само три мача този сезон, а следващият двубой срещу тях ще бъде прекалено тежък, точно като този, и ние ще се опитаме да го спечелим“, завърши Луис Енрике.

Снимки: Gettyimages