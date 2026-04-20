Диетата и режимът на Холанд, които го правят това чудовище

С победния си гол за Манчестър Сити срещу Арсенал Ерлинг Холанд доближи своя тим до нова титла на Англия. В неделя той реализира за 2:1, с което “гражданите” почти изравниха своя голям съперник този сезон. Норвежецът е лидер по попадения в шампионата с 23, а отделно има и седем асистенции. На какво се дължи тази форма и как той поддържа отличната си кондиция.

Самият Холанд разкрива всичко това, като е активен с канал в YouTube.

Диетата на Холанд от 6000 калории на ден



Оказва се, че са нужни доста повече от стандартните 2500 калории дневно, за да се „захрани“ най-опасният нападател в Премиър лийг. Пиле с ориз не са достатъчни за Холанд. Телешки сърца и дроб често присъстват в менюто му, както се споменава в документалния филм Haaland: The Big Decision – неща, които няма да видиш в обичайното меню на някой пъб.

„Вие другите не ядете това (сърце и дроб), но аз се грижа за тялото си“, обяснява голаджията в документалния филм. „Мисля, че най-важното е да ядеш качествена храна, възможно най-местна.“

„Или местната крава, която пасе точно там? Аз ям сърцето и дроба.“

Тези необичайни хранителни навици са част от диетата му от 6000 калории на ден. Да, правилно прочетохте. Когато приемаш толкова огромно количество калории, не всичко може да е „чиста“ храна.

И наистина не е. Холанд се придържа към любовта си към месото и понякога заменя животинските органи с мазен кебап. В документалния филм за преместването си в Манчестър той признава любовта си към кебапите с простото: „Обичам го“.

В списъка му за пазаруване – както се вижда в YouTube канала му – редовно влизат огромни стекове за барбекю, пчелен мед и мляко, много мляко. Холанд обожава това, особено суровото мляко, което веднъж нарича своя „магическа отвара“.

Норвежецът обича да комбинира млякото си със закуска от яйца върху хляб с квас и кафе с кленов сироп в шестстайното си имение в Алдърли Едж, Чешър, което споделя с приятелката си Изабел Йохансен.

„Кафето е суперхрана в моите очи – ако го правиш правилно“, казва Холанд в YouTube канала си.

„Защо? Зависи от качеството, кога го пиеш и, разбира се, как. Обичам кафето си. Трябва да има малко (сурово) мляко вътре – също суперхрана, според мен.“

Във видеото Холанд показва и любовта си към рибата – обядва лаврак, аспержи и пържен ориз с яйце, преди да се присъедини към съотборниците си на терена в тренировъчната база на Манчестър Сити.

Терапия с червена светлина и методи за възстановяване



За да поддържа нивото, на което играе всяка седмица, Холанд трябва да е изключително дисциплиниран с възстановяването си – не само в тренировъчната база на Сити в Източен Манчестър, но и у дома.

Любимите му методи? Терапия с червена светлина, сауни, ледени бани и индивидуални физиотерапевтични сесии. Всичко това му помага да извлече максимума от тялото си.

В първото видео в едноименния си канал, стартиран през октомври, норвежецът показва колко е важно да получиш малко слънчева светлина рано сутрин с разходка.

Хoланд обича спокоен, но продуктивен старт на деня, прекарвайки време с приятелката си, с която се запознава още в юношеската академия на Брюне.

Но спокойствието му често бива прекъсвано от физиотерапевта на Манчестър Сити - Марио Пафунди, когото Холанд на шега нарича „италианския дявол“, след което започва работният му ден.

В YouTube може да се види как Пафунди му прави масаж и терапия, а звездата на Сити разкрива тайните зад това как вкарва „луди“ голове – включително известния си такъв срещу Борусия (Дортмунд) в ШЛ.

„Имам естествена гъвкавост в слабините и бедрата, което е изключително важно за мен“, казва Холанд. „Как иначе ще вкарваш такива голове? Трябва ти мобилност и гъвкавост, за да бележиш тези луди попадения, затова трябва да я поддържаме.“

Сесията включва и терапия с червена светлина, която използва инфрачервени лъчи, проникващи дълбоко в тъканите и ставите, за да подпомогне възстановяването. Според привържениците ѝ LED светлините могат да възстановяват увредени тъкани, да успокояват реакцията на организма към травми и да намаляват възпалението.

„От слънцето получаваме много червена светлина“, добавя той.

Но тъй като видеото е заснето през есента, когато дните стават по-къси, Холанд използва машина, за да „получи малко червена светлина върху гърба и тялото си“.

В повечето вечери Холанд прави ледена баня и сауна – неща, които се опитва да прави „почти всеки ден и поне пет пъти седмично“.

Отдавна е известно, че студените бани, макар и неприятни, са отлични за възстановяване след интензивни натоварвания. Холанд не е единственият футболист, който ги използва редовно – Кристиано Роналдо също обича среднощните ледени потапяния.

Ледената баня предизвиква своеобразен шок за метаболитната система на спортиста, като същевременно помага срещу мускулната треска.