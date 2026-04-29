Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

  • 29 апр 2026 | 00:02
  • 776
  • 1

Сблъсъкът между Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) от 1/2-финалите на Шампионската лига пренаписа златните страници на европейския футбол, завършвайки при невиждания резултат 5:4. С общо девет отбелязани гола, този двубой официално се превърна в най-резултатния единичен полуфинален мач в цялата история на турнира. Предишният рекорд се държеше от победата на Ливърпул над Рома с 5:2 през 2018 г. (7 гола) и победата на Манчестър Сити над Реал Мадрид с 4:3 през 2022 г. (7 гола).

Още първата част постави нов исторически стандарт. За първи път в аналите на полуфиналите бяха отбелязани пет гола в рамките на едно полувреме. ПСЖ се оттегли на почивка с аванс от 3:2, ставайки първият отбор от 2014 г. насам, който успява да реализира три попадения в тази фаза още преди паузата. Това не се бе случвало от легендарното представяне на Реал Мадрид именно срещу баварците преди 12 години.

С това представяне френският шампион изравни историческия рекорд на Барселона (от периода 2015–2016 г.), отбелязвайки поне два гола в 8 поредни мача от директните елиминации на турнира. Интересен факт е, че треньорът на ПСЖ Луис Енрике е архитектът и на двете постижения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бивш бразилски национал: В Монако не играех заедно с Мбапе, а той - с мен

  • 28 апр 2026 | 20:20
  • 5349
  • 0
„Гледай си работата“: реплика в стаята на ВАР по време на Интер – Рома

  • 28 апр 2026 | 19:25
  • 4251
  • 3
Коби Мейну ще подпише нов договор с Манчестър Юнайтед

  • 28 апр 2026 | 19:09
  • 1316
  • 2
Собственикът на Милан одобрил трансферните планове на Алегри

  • 28 апр 2026 | 18:25
  • 5738
  • 0
Намериха дата за отложения мач на Манчестър Сити

  • 28 апр 2026 | 18:00
  • 3064
  • 0
Бруно Фернандеш изравни Кристиано Роналдо по голови приноси в Премиър лийг

  • 28 апр 2026 | 17:38
  • 2109
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 27544
  • 234
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 33801
  • 141
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 25633
  • 75
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:03
  • 6132
  • 8
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 21384
  • 165
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 42840
  • 86