ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

Сблъсъкът между Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) от 1/2-финалите на Шампионската лига пренаписа златните страници на европейския футбол, завършвайки при невиждания резултат 5:4. С общо девет отбелязани гола, този двубой официално се превърна в най-резултатния единичен полуфинален мач в цялата история на турнира. Предишният рекорд се държеше от победата на Ливърпул над Рома с 5:2 през 2018 г. (7 гола) и победата на Манчестър Сити над Реал Мадрид с 4:3 през 2022 г. (7 гола).

Още първата част постави нов исторически стандарт. За първи път в аналите на полуфиналите бяха отбелязани пет гола в рамките на едно полувреме. ПСЖ се оттегли на почивка с аванс от 3:2, ставайки първият отбор от 2014 г. насам, който успява да реализира три попадения в тази фаза още преди паузата. Това не се бе случвало от легендарното представяне на Реал Мадрид именно срещу баварците преди 12 години.

8 - At 5-3 to PSG, this is now the highest scoring semi-final match overall in UEFA Champions League history. Fest. https://t.co/dSj6bdxghi — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026

С това представяне френският шампион изравни историческия рекорд на Барселона (от периода 2015–2016 г.), отбелязвайки поне два гола в 8 поредни мача от директните елиминации на турнира. Интересен факт е, че треньорът на ПСЖ Луис Енрике е архитектът и на двете постижения.

Снимки: Gettyimages