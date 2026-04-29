Дембеле: Доволни сме от резултата

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле бе избран за Играч на мача в зрелищния полуфинал срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига (5:4). Той заяви, че е доволен от този резултат, макар тимът му в един момент да водеше с 5:2.

„Това бяха два отбора, които се стремят да атакуват и не се съмняват в себе си. Това са полуфиналите на УЕФА Шампионска лига. Знаем, че Байерн е топ отбор, ние също. Доволни сме от резултата, въпреки че водехме с 5:2", заяви Дембеле.

„В края спряхме да играем малко. Байерн са топ отбор. Беше невероятен мач, а сега ще отидем в Мюнхен с надеждата да спечелим, за да се класираме за финала“, допълни французинът.

Той бе попитан и дали можем да очакваме подобно зрелище и в реванша, като показа оптимизъм в това отношение.

„Да, ние сме два отбора, които искат да атакуват. Няма да променим философията си. Ние искаме да атакуваме, те също, така че мисля, че предстои страхотен мач“, завърши Дембеле.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages