Мануел Нойер завърши мача с… нула спасявания

Капитанът на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер си тръгна с пет гола в мрежата от първия полуфинал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, след като тимът му отстъпи с изключителното 4:5. Статистиката от шоуто на “Парк де Пренс” обаче показва, че това са били и всичките пет точни изстрела на домакините - т.е. германският страж не е направил нито едно спасяване.

За последните 16 сезона в елиминациите на ШЛ това е първият случай, в който даден вратар допуска поне пет попадения, без да е отразил дори един точен шут.

Нойер вече е на 40 години и все по-често търпи критики за изявите си, макар срещу Реал Мадрид на “Бернабеу” в четвъртфиналите да се представи много силно.

PSG ball boy refusing to give Neuer the ball



🎥 @PrimeVideoDE pic.twitter.com/7cTLnVlVKx — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) April 28, 2026