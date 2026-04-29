  Мануел Нойер завърши мача с… нула спасявания

Мануел Нойер завърши мача с… нула спасявания

Капитанът на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер си тръгна с пет гола в мрежата от първия полуфинал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, след като тимът му отстъпи с изключителното 4:5. Статистиката от шоуто на “Парк де Пренс” обаче показва, че това са били и всичките пет точни изстрела на домакините - т.е. германският страж не е направил нито едно спасяване.

За последните 16 сезона в елиминациите на ШЛ това е първият случай, в който даден вратар допуска поне пет попадения, без да е отразил дори един точен шут.

Нойер вече е на 40 години и все по-често търпи критики за изявите си, макар срещу Реал Мадрид на “Бернабеу” в четвъртфиналите да се представи много силно.

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

ФИФА въвежда нови правила за Световното първенство

Сабаленка удря по-силно от Алкарас, Синер и Джокович

Валдано: Моуриньо е затворена страница, не вярвам да се върне

За две години в Реал Мадрид Мбапе натрупа толкова контузии, колкото за целия си престой в ПСЖ

Реал Мадрид изхвърли Динамо (Загреб) и Калоян Божков от „Международна купа на Висшата лига“

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

