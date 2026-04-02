Предстои ли смяна на властта в италианския футбол?

Днес ще се проведе ключова среща за бъдещето на италианския футбол, на която ще стане ясно дали президентът на футболната федерация Габриеле Гравина ще подаде оставка, или ще запази своя пост след третия пореден провал на “Скуадра адзура” да се класира за Световно първенство.

Президентът на италианския футбол не смята засега да подава оставка и призова Гатузо и Буфон да не напускат

Според местните медии около 15:30 часа българско време ще започне извънредна среща на федералния съвет, като още по обяд самият Гравина пристигна за нея в офиса на федерацията в Рим. Авторитетният журналист Николо Скира твърди, че очакванията са президентът все пак да подаде своята оставка. Вчера ръководителят увери, че иска да продължи да изпълнява своите функции, а също така гласува доверие на селекционера Дженаро Гатузо и отговорника за националния тим Джанлуиджи Буфон.

Очаква се Гатузо да напусне националния отбор на Италия

Въпреки това, предвид натиска от фактори като спортния министър Андреа Абоди и Серия "А", Гравина най-вероятно ще сдаде властта, като най-вероятно ще го последват Гатузо и Буфон. Друг изявен италиански журналист - Джанлука Ди Марцио, пък излезе с информация, че ранните фаворити за нов селекционер са Антонио Конте и Масимилиано Алегри, въпреки че първият е начело на Наполи, а вторият ръководи Милан. Смята се, че и двата клуба са против раздяла със своите треньори.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages