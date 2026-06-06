Перес: Има техен начин да правят нещата... и мой, който е да продължавам да печеля

Действащият президент на Реал Мадрид Флорентино Перес е сигурен, че утре (неделя) ще спечели нов мандат в изборната битка с единствения си конкурент Енрик Рикелме. Днес дългогодишният бос сложи край на кампанията си с поредното изказване, в което отдели много време на това да иронизира противника.

„Има хора, които нямат скрупули и използват фланелката на Реал Мадрид, за да заблуждават членовете“, изрази недоволството си Перес.

Относно слуховете за Юрген Клоп и последвалото опровержение: „Но нали в началото на кампанията имаха уреден треньор с действащ договор? Наистина, за тези господа всичко е позволено. Фланелката на Реал Мадрид не се петни с лъжи“. След това той направи сравнение: „Членовете знаят, че има техен начин да правят нещата... и мой, който е да продължавам да печеля“.

„Аз не им представям навити на руло фланелки, за да може някой водещ да си прави шоуто“, подхвърли той. След това тонът му стана още по-остър: „Нашето ДНК е никога да не се предаваме и да не се смеем с водещ, който ни обижда с талисмани, избрани от антимадридисти“.

По-рано през деня Рикелме заяви, че Реал Мадрид е „в изключително тежка финансова криза“. Флорентино отговори на това твърдение: „Казват, че финансите са зле, точно когато Forbes обявява, че сме клубът с най-високи приходи и най-висока стойност. Е, нямаха късмет!“.

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По въпроса за промяна в собствеността на клуба, той остана твърд: „С мен начело Реал Мадрид е бил, е и винаги ще бъде на своите членове“. Перес завърши с шега за папата, който вече е в Мадрид: „В самолета е казал, че е от Реал Мадрид“. Това бе финалната точка на неговата кампания. Утре предстои гласуване.

Цялата реч на Флорентино Перес

„Гордост е и да можем да защитаваме ценности, които сме наследили от нашите бащи и които продължаваме да предаваме нататък. Реал Мадрид е много важен и затова винаги настоявам за отговорността, която ние, членовете, носим, за да защитим това, което е наше. Тези избори доказват, че членът на клуба е единственият собственик. Казах го, когато пристигнах, и въпреки че някои твърдяха, че идвам, за да превзема клуба, единственото, което направих, беше да дам гаранции, за да могат играчите и доставчиците да си получат парите.“

„През цялото това време не съм правил нищо друго, освен да работя, за да не може никой да ни отнеме статута на собственици. Работих, за да можем всички да гласуваме, както ще направим утре; за демокрация и прозрачност. С мен начело би било немислимо онова срамно Общо събрание. Тогава, със съгласието на управителния съвет на Калдерон, бяха допуснати хора, които не са членове, и дори ултраси на Атлетико Мадрид, за да гласуват. Утре членът на клуба ще гласува свободно, знаейки, че неговият суверенитет е свещен.“

„Призовавам всички да отидат да гласуват. Реал Мадрид се нуждае от това, бъдещето ни е заложено на карта. Членовете няма да търпят лъжи, не всичко е позволено. Има хора, които нямат скрупули и използват фланелката на Реал Мадрид, за да заблуждават членовете. Беше пуснат слух в телевизионно шоу, а минути по-късно представителят на играча, баща му и клубът го опровергаха и заплашиха със съдебни действия. Този резил ни кара да се срамуваме.“

„Снощи обявиха името на треньор, а той отговори след няколко минути с думите дори да не си правят труда. Но нали в началото на кампанията имаха уреден треньор с действащ договор? Наистина, за тези господа всичко е позволено. Фланелката на Реал Мадрид не се петни с лъжи. Достатъчно изстрадахме през онзи черен тригодишен период на Калдерон, за да се връщаме сега към това. Членовете знаят какво е заложено утре. Между техния начин на правене на нещата и моя, който е... тоест... (мълчание) да продължавам да печеля.“

„С мен начело никой не е печелил повече в историята. Аз не им представям навити на руло фланелки, за да може някой водещ да си прави шоуто. Аз привличам най-добрите в света и ще продължа да го правя. За да председателстваш Реал Мадрид, първото, което трябва да направиш, е да не лъжеш членовете. През последните дни разговарях с много от вас, събрах много предложения и препоръки. Ще работим, за да продължим да се подобряваме, като обърнем специално внимание на членовете без сезонни билети. Ще работя с всички сили.“

„Трансформирахме клуба и сме клубът с най-високи приходи и най-висока стойност в света. Казват, че финансите са зле, точно когато Forbes обявява, че сме с най-високи приходи и най-висока стойност. Е, нямаха късмет! Те са специалисти по фалшиви новини. Тази страница ще остане в историята заради ролята, която играят определени журналисти и някои медии. Тяхното съглашателство с кандидатурата на лъжите премина всички червени линии. Тази кампания за дестабилизиране на клуба беше това, което ме накара да свикам избори.“

„Идват да ни говорят за ДНК: нашето ДНК е никога да не се предаваме и да не се смеем с водещ, който ни обижда с талисмани, избрани от антимадридисти.“

И аз ви питам: Затова ли дойдохте отново? За да се подигравате на членовете? Е, винаги ще ме имате срещу себе си, защото аз съм дошъл за точно обратното. Тук съм, за да защитавам Реал Мадрид от тези и от всички, които искат да се намесват в това, което е собственост на Реал Мадрид.

И никога не забравям случая „Негрейра“. Някои не са тук, за да защитят Реал Мадрид от най-големия скандал в историята на спорта. Е, аз съм тук, за да стигна до самия край.

Нека го чуят добре: с мен Реал Мадрид е бил, е и винаги ще бъде на своите членове. Ще работим по предложение, при което, както винаги съм казвал, всяка промяна в устава ще става със съгласието на членовете. Моля ви да отидете и да гласувате, за да продължим да защитаваме Реал Мадрид. Ние, членовете, сме и ще бъдем собствениците на Реал Мадрид, и то не само в сантиментален, но и в икономически аспект.

Отидете да гласувате заради тези, които ни направиха мадридисти. И защото ни предстои да напишем още много история.”

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