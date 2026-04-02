Очаква се Гатузо да напусне националния отбор на Италия

Очаква се Дженаро Гатузо да напусне поста си на селекционер на Италия, твърдят Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио. Информацията идва два дни след провала на тима да се класира за световно първенство за трети пореден път. Има индикации, че предстои оставка и на президента на Италианскатата федерация Габриеле Гравина.

Във вторник вечер четикратните шампиони на планетата загубиха от Босна и Херцеговина във финалния плейоф, игран в Зеница. След мача тогава Гатузо отказа да каже конкретно дали ще остане начело на “адзурите”. По-късно президентът на федерацията Габриеле Гравина обясни, че го е помолил да не си тръгва. В същото време директорът на националния тим Джанлуиджи Буфон заяви, че и той, и Рино ще останат на местата си поне до юни.

Предстои да разберем дали Гатузо все пак ще се раздели със селекцията още сега.

Следващият мач на Италия е чак на 25 септември срещу Белгия в Лига на нациите.

