  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Спалети: Убеден съм, че ще покажем реакция на случилото се в Истанбул, правилно обжалваме червения картон на Калюлю

Спалети: Убеден съм, че ще покажем реакция на случилото се в Истанбул, правилно обжалваме червения картон на Калюлю

  • 20 фев 2026 | 17:42
  • 123
  • 1

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Комо в Серия А. Разбира се, отново основна тема бе разгромната загуба в Истанбул на "бианконерите" с 2:5 от Галатасарай в първия плейоф на Шампионската лига. За първи път в историята си "старата госпожа" допусна пет гола в турнира на богатите.

Ювентус се надява на помилване на изгонения в дербито Калюлю
Ювентус се надява на помилване на изгонения в дербито Калюлю

„Анализите се правят коректно и обективно. Както неведнъж сме казвали, трябва да използваме тази болка като трамплин, който да ни зареди и изстреля към следващия мач. Ще видим какво ще успеем да постигнем след преживяната болка. Първото различно нещо, което трябва да направим, е да не допуснем да ни изгонят играч в първите 10 минути... Но съм убеден, че ще имаме видима реакция", започна Спалети.

„Искането за помилване на Калюлю е дължим акт от страна на клуба, защото става въпрос за две очевидни несправедливости, които всички бяха принудени да признаят. Клубът постъпи правилно“, добави Спалети по повод молбата на Ювентус до Италианската футболна федерация (FIGC) за френския бранител, който бе изгонен изключително спорно в дербито с Интер.

Бремер няма да участва в мача. Джонатан Дейвид е в групата, но не е сигурно, че ще може да изиграе цял мач. Той идва с нас и ще преценим дали да започне, или да влезе по-късно, ако имаме нужда. Наказаните? Локатели изглежда изобщо не усеща умора. За Маккени ми е трудно да се лиша от него, защото на определени позиции клубът се справи добре, привличайки Холм, но той се контузи веднага, а наказанието на Калюлю и контузията на Бремер ни оставят с малко опции. Други десни защитници просто нямаме", каза още специалистът.

"Комо е силен отбор, който знае как да играе футбола, който треньорът му е замислил: Фабрегас е много силен и иска да пренесе характеристиките си на играч в отбора си – той е завършен, способен на всичко, с желание да контролира играта. Те се справят добре и го смятам за един от най-добрите треньори в Италия", изказа се уважително за съперника Спалети.

„Има капани в утрешния мач, но съм убеден, че нашият отбор знае как да се върне на правилния път, както го направи през последните седмици: не успяхме да направим нивото, което показвахме понякога, норма. Уверен съм, защото освен че са добри момчета, виждам много интелигентност в моите играчи. Искам да разчитам на тези аспекти и знам, че те ще могат да извлекат максимума от мача."

Личност и характер: талантът не може да окаже влияние, освен ако не е подкрепен от тези два компонента. Трябва да си твърд в живота, а не просто да приемаш нещата такива, каквито другите искат да ги видим. Това е мястото, където започваме да се превръщаме в това, което трябва да докажем, че сме", завърши наставникът на Ювентус.

