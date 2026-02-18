Фелипе Мело се подигра на бившия си отбор Ювентус и нападна Престиани

Бившият бразилски национал Фелипе Мело привлече вниманието към себе си с реакциите си след снощните мачове в Шампионската лига.

Един от двубоите беше между два от някогашните му отбори - Галатасарай и Ювентус. Бившият полузащитник, който е играл и за Интер, реши да отпразнува победата на турския шампион с 5:2, публикувайки видео, на което носи фланелка на "Джим Бом" и показва пет пръста, като това беше прието от някои фенове на “Старата госпожа” за неуважително към техния тим.

🇧🇷😅 Felipe Melo after Galatasaray's 5-2 victory against Juventus. ✋ pic.twitter.com/5Cw2kEbnNY — EuroFoot (@eurofootcom) February 17, 2026

В друг свой клип от снощи Мело обсъди обвиненията на Реал Мадрид, че играчът на Бенфика Джанлука Престиани е нарекъл тяхната звезда Винисиус Жуниор “маймуна”. “Изгорете расистите! Изгорете расистите! Съпругата на Престиани сигурно му е изневерила с голям чернокож”, казва той разпалено във видеото.

Felipe Melo on Instagram:



“Burn the racists! Burn the racists! That’s right! His wife (Prestianni’s) must have already cheated on him with a big Black guy!”

pic.twitter.com/Eqcxt412yG — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) February 18, 2026

