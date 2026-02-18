Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Фелипе Мело се подигра на бившия си отбор Ювентус и нападна Престиани

Фелипе Мело се подигра на бившия си отбор Ювентус и нападна Престиани

  • 18 фев 2026 | 17:15
  • 790
  • 1

Бившият бразилски национал Фелипе Мело привлече вниманието към себе си с реакциите си след снощните мачове в Шампионската лига.

Един от двубоите беше между два от някогашните му отбори - Галатасарай и Ювентус. Бившият полузащитник, който е играл и за Интер, реши да отпразнува победата на турския шампион с 5:2, публикувайки видео, на което носи фланелка на "Джим Бом" и показва пет пръста, като това беше прието от някои фенове на “Старата госпожа” за неуважително към техния тим.

В друг свой клип от снощи Мело обсъди обвиненията на Реал Мадрид, че играчът на Бенфика Джанлука Престиани е нарекъл тяхната звезда Винисиус Жуниор “маймуна”. “Изгорете расистите! Изгорете расистите! Съпругата на Престиани сигурно му е изневерила с голям чернокож”, казва той разпалено във видеото.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дел Пиеро за поражението на Ювентус в Турция: Всичко се обърка, това е реалността

Дел Пиеро за поражението на Ювентус в Турция: Всичко се обърка, това е реалността

  • 18 фев 2026 | 15:40
  • 1499
  • 0
Рен подписа с доскорошния треньор на Ница

Рен подписа с доскорошния треньор на Ница

  • 18 фев 2026 | 15:30
  • 439
  • 0
Официално от УЕФА: разследват расизъм на Бенфика - Реал Мадрид

Официално от УЕФА: разследват расизъм на Бенфика - Реал Мадрид

  • 18 фев 2026 | 15:18
  • 1211
  • 2
Спестиха ли червен картон на Валверде от Реал Мадрид?

Спестиха ли червен картон на Валверде от Реал Мадрид?

  • 18 фев 2026 | 14:55
  • 3285
  • 48
Интересна снимка на телефона на обвинения от Винисиус в расизъм

Интересна снимка на телефона на обвинения от Винисиус в расизъм

  • 18 фев 2026 | 14:14
  • 3167
  • 0
Легенда на Бенфика осъди Престиани за случилото се на "Луж"

Легенда на Бенфика осъди Престиани за случилото се на "Луж"

  • 18 фев 2026 | 13:45
  • 2330
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 64909
  • 204
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 9113
  • 26
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 30912
  • 19
Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

  • 18 фев 2026 | 16:29
  • 5044
  • 3
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 34328
  • 41
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 10072
  • 1