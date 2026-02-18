Фелипе Мело се подигра на бившия си отбор Ювентус и нападна Престиани

Бившият бразилски национал Фелипе Мело привлече вниманието към себе си с реакциите си след снощните мачове в Шампионската лига.
Един от двубоите беше между два от някогашните му отбори - Галатасарай и Ювентус. Бившият полузащитник, който е играл и за Интер, реши да отпразнува победата на турския шампион с 5:2, публикувайки видео, на което носи фланелка на "Джим Бом" и показва пет пръста, като това беше прието от някои фенове на “Старата госпожа” за неуважително към техния тим.
В друг свой клип от снощи Мело обсъди обвиненията на Реал Мадрид, че играчът на Бенфика Джанлука Престиани е нарекъл тяхната звезда Винисиус Жуниор “маймуна”. “Изгорете расистите! Изгорете расистите! Съпругата на Престиани сигурно му е изневерила с голям чернокож”, казва той разпалено във видеото.
Снимки: Gettyimages