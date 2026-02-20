Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан последва примера на Ювентус и предприе мерки относно съдийството

Милан последва примера на Ювентус и предприе мерки относно съдийството

  • 20 фев 2026 | 13:20
  • 678
  • 0

След като собственикът на Ювентус Джон Елкан се обади на президента на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина заради изгонването на Пиер Калюлю при загубата с 2:3 в дербито с Интер, от Милан са предприели подобен ход след ремито си 1:1 с Комо.

Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер
Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

Според “Гадзета дело спорт” от ръководството на миланския гранд са се свързали с Италианската съдийска асоциация, за да изразят своето възмущение от съдийството на Маурицио Мариани в последния мач на тима, както и от други спорни реферски отсъждания през настоящата кампания. Техните претенции не били само заради станалата прословута ситуация с посягането на Сеск Фабрегас срещу Алексис Салемакерс, довела до изгонването на Масимилиано Алегри, но и заради острото нарушение на Игнас ван дер Бремпт срещу Страхиня Павлович. Сръбският защитник се размина със сериозна контузия, но въпреки това в клуба му са бесни предвид факта, че противниковият играч не беше санкциониран дори с жълт картон.

Защитник на Милан е под сериозен въпрос за следващия мач на тима
Защитник на Милан е под сериозен въпрос за следващия мач на тима

От изданието също така добавят, че именно Милан е на второ място по отношение на свирените дузпи срещу отбора в Серия "А" през този сезон. Става въпрос за седем подобни съдийски решения срещу “росонерите”, като само срещу шампиона Наполи бялата точка е била посочвана от реферите по-често - осем пъти.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Горетцка дава приоритет на Арсенал

Горетцка дава приоритет на Арсенал

  • 20 фев 2026 | 09:37
  • 4162
  • 0
Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

  • 20 фев 2026 | 07:33
  • 3541
  • 1
Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

  • 20 фев 2026 | 07:02
  • 1998
  • 0
Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

  • 20 фев 2026 | 05:03
  • 7170
  • 2
Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

  • 20 фев 2026 | 04:40
  • 3501
  • 0
Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

  • 20 фев 2026 | 03:48
  • 5890
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 12192
  • 15
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 19901
  • 27
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 14161
  • 25
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 97632
  • 395
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 10043
  • 17
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 9065
  • 0