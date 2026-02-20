Милан последва примера на Ювентус и предприе мерки относно съдийството

След като собственикът на Ювентус Джон Елкан се обади на президента на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина заради изгонването на Пиер Калюлю при загубата с 2:3 в дербито с Интер, от Милан са предприели подобен ход след ремито си 1:1 с Комо.

Според “Гадзета дело спорт” от ръководството на миланския гранд са се свързали с Италианската съдийска асоциация, за да изразят своето възмущение от съдийството на Маурицио Мариани в последния мач на тима, както и от други спорни реферски отсъждания през настоящата кампания. Техните претенции не били само заради станалата прословута ситуация с посягането на Сеск Фабрегас срещу Алексис Салемакерс, довела до изгонването на Масимилиано Алегри, но и заради острото нарушение на Игнас ван дер Бремпт срещу Страхиня Павлович. Сръбският защитник се размина със сериозна контузия, но въпреки това в клуба му са бесни предвид факта, че противниковият играч не беше санкциониран дори с жълт картон.

От изданието също така добавят, че именно Милан е на второ място по отношение на свирените дузпи срещу отбора в Серия "А" през този сезон. Става въпрос за седем подобни съдийски решения срещу “росонерите”, като само срещу шампиона Наполи бялата точка е била посочвана от реферите по-често - осем пъти.

