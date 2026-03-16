11-те на Арда и Добруджа

Станаха ясни титулярните състави на Арда и Добруджа, които се изправят един срещу друг в последен двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали стартира в 18:00 часа, а главен съдия е Михаел Павлов.

Арда - Добруджа

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 4. Давид Акинтола, 8. Атанас Кабов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 30. Уилсън Самаке, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа, 99. Бирсент Карагарен;

Добруджа: 1. Георги Аргилашки, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Куеро, 72. Васко Оливейра, 37. Венцислав Керчев, 23. Малик Фол, 7. Антон Иванов, 27. Монтасар Трики, 98. Ивайло Михайлов, 10. Томас Силва, 99. Георги Трифонов.