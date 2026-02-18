Ювентус записа негативен рекорд при позорната загуба от Галатасарай

Галатасарай разгроми Ювентус с 5:2 в първия мач от плейофите за осминафиналите на Шампионската лига. „Старата госпожа“ се срина в Турция и вече има само теоретични шансове за класиране. Реваншът е на 25 февруари в Торино. Позорното поражение няма да бъде забравено скоро от отбора, воден от Лучано Спалети. За първи път в историята бившият шампион на Италия допуска 5 гола в мач от Шампионската лига.

Юве изоставаше с 1:0, обърна резултата до почивката, но през второто полувреме настъпи катастрофа. Турците отбелязаха още 4 гола и са с единия крак в осминафиналите на Шампионската лига.

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай пък имаше повод за радост. За първи път в историята турският отбор отбелязва 5 гола в мач от най-важния европейски клубен турнир. Преди това поражение само Байерн, Реал Мадрид и Челси бяха отбелязвали четири гола във вратата на Юве.

Нещо повече, това е второто най-тежко поражение за италианците в европейските клубни турнири, след 0:7 срещу Винер Шпорт-Клуб на 30 септември 1958 г.

