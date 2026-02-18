Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус записа негативен рекорд при позорната загуба от Галатасарай

Ювентус записа негативен рекорд при позорната загуба от Галатасарай

  • 18 фев 2026 | 04:55
  • 150
  • 0

Галатасарай разгроми Ювентус с 5:2 в първия мач от плейофите за осминафиналите на Шампионската лига. „Старата госпожа“ се срина в Турция и вече има само теоретични шансове за класиране. Реваншът е на 25 февруари в Торино. Позорното поражение няма да бъде забравено скоро от отбора, воден от Лучано Спалети. За първи път в историята бившият шампион на Италия допуска 5 гола в мач от Шампионската лига.

Юве изоставаше с 1:0, обърна резултата до почивката, но през второто полувреме настъпи катастрофа. Турците отбелязаха още 4 гола и са с единия крак в осминафиналите на Шампионската лига.

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай пък имаше повод за радост. За първи път в историята турският отбор отбелязва 5 гола в мач от най-важния европейски клубен турнир. Преди това поражение само Байерн, Реал Мадрид и Челси бяха отбелязвали четири гола във вратата на Юве.

Нещо повече, това е второто най-тежко поражение за италианците в европейските клубни турнири, след 0:7 срещу Винер Шпорт-Клуб на 30 септември 1958 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

  • 18 фев 2026 | 03:29
  • 309
  • 0
Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

  • 18 фев 2026 | 03:00
  • 2435
  • 1
Спалети: Направихме три крачки назад

Спалети: Направихме три крачки назад

  • 18 фев 2026 | 02:27
  • 571
  • 0
Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

  • 18 фев 2026 | 01:26
  • 778
  • 1
Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

  • 18 фев 2026 | 00:56
  • 4298
  • 6
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 27436
  • 198
Виж всички

Водещи Новини

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 27436
  • 198
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 21919
  • 1
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 35790
  • 76
Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

  • 18 фев 2026 | 00:09
  • 10380
  • 2
Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 63413
  • 155
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 28821
  • 21