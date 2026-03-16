САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

Съдомакините на Мондиал 2026 от САЩ официално представиха двата си екипа за предстоящото Световно първенство. Те отново са изработени в сътрудничество с “Найки” и са вдъхновени от американското знаме.
Първият екип представлява хоризонтални червени и бели ивици, изобразени като вълни, а детайлите са в тъмносиньо. Фланелката напомня на тази от предишното домакинство на САЩ по време на Мондиал 1994, когато обаче вълнистите райетата бяха вертикални.
Резервният екип пък е с черен основен цвят, включващ графики на звезди в подобен нюанс, а детайлите са сребристи. Той също е вдъхновен от Световното първенство от 1994 година, когато фланелката беше в по-светло синьо, а звездите - бели.