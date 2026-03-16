Халф на Интер е с контузия

Халфът на Интер Хенрих Мхитарян е с контузия след съботното равенство 1:1 с Аталанта, съобщиха от клуба. Тогава той се появи на почивката на мястото на Петър Сучин.

Днес медицинските прегледи на 37-годишния играч са показали, че той е с разтежение в лявото бедро, като състоянието му ще бъде следено през следващите дни. Според “Скай Спорт” това означава, че арменецът със сигурност ще пропусне неделното гостуване на Фиорентина преди паузата в Серия "А", като целта е да бъде готов за сблъсъка с Рома на “Джузепе Меаца” на 5 април.

През настоящия сезон Мхитарян е записал 30 мача във всички турнири, в които има два гола и три асистенции.

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

