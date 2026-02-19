Популярни
Дейвид и Бремер остават пъд въпрос за мача с Комо

  • 19 фев 2026 | 23:00
  • 125
  • 0
Дейвид и Бремер остават пъд въпрос за мача с Комо

Ювентус се готви за важен мач от Серия "А" срещу Комо в събота, когато ще посрещне отбора на Сеск Фабрегас на „Алианц Стейдиъм“. Срещата може да се окаже решаваща в битката за европейските турнири.

Според последните информации на Алфредо Педула, бразилският защитник Бремер и канадският нападател Джонатан Дейвид са тренирали отделно от останалата част на отбора в подготовката за двубоя. Поради тази причина и двамата са под сериозна въпросителна за мача срещу Комо, което ще наложи на Лучано Спалети да направи корекции в състава си.

Ювентус не преживя добра седмица, след като претърпя тежко поражение с 2:5 от Галатасарай във вторник в първия мач от плейофния кръг на Шампионската лига на УЕФА. Сега отборът трябва бързо да се пренастрои за съботния шампионатен двубой, тъй като Комо изостава само на четири точки зад Ювентус в преследването на място в Шампионската лига.

С оглед на цялостното слабо представяне на италианските клубове в Европа през този сезон, изглежда малко вероятно Серия "А" да получи пето място за участие в Шампионската лига през настоящата кампания. Това прави четвъртата позиция още по-ценна, а Ювентус и Комо са сред отборите, които ще се борят за заветното място до края на сезона.

