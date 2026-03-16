Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

  • 16 март 2026 | 16:15
Лондонският Челси беше санкциониран с глоба от 10 милиона паунда и условна забрана за трансфери, след като призна за извършването на тайни плащания в размер на 47 милиона паунда към нерегистрирани агенти и трети страни. Тези нарушения са свързани с трансфери, осъществени в периода между 2011 и 2018 г. Клубът сам е докладвал за нарушенията пред съответните органи. Освен това, на Челси е наложена незабавна деветмесечна забрана за трансфери в академията и глоба от 750 000 паунда заради нередности при регистрацията на млади футболисти между 2019 и 2022 г.

В доклада на Премиър лийг се посочват няколко трансфера, свързани с недекларираните плащания. Сред тях са тези на играчи като Еден Азар, Самюел Ето'о, Вилиан, Рамирес, Давид Алаба, Андре Шюрле и Неманя Матич.

Клубът прие обвиненията за историческите нарушения, които са се случили по време на собствеността на Роман Абрамович.

Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

От Премиър лийг заявиха, че „неоповестени плащания от трети страни, свързани с клуба, са били извършвани към играчи, нерегистрирани агенти и други трети страни“ в „полза на Челси“.

Лондончани сами са докладвали за потенциалните нарушения, след като консорциумът на Тод Боели придоби клуба през 2022 г. В изявление от клуба се казва: „От самото начало на този процес клубът се отнесе към тези въпроси с най-голяма сериозност, като оказа пълно съдействие на всички регулаторни органи.“

Снимки: Gettyimages

