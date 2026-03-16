Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
Председателят на ОФК Поморие Христо Бургазлиев е бил открит мъртъв в тъмно сиво Ауди днес следобед в Бургас. Към момента полицията разследва две версии - убийство и самоубийство.

Предполага се, че ако бизнесменът е бил застрелян, то убиецът е стрелял или от упор през стъклото на аудито му, или в непосредствена близост от отсрещния тротоар на ул. „Поп Георги“.

Христо Бургазлиев е поморийски бизнесмен, собственик на едно от оборотните чейндж бюра в Бургас.

Бизнесменът е баща на европейската шампионка по спортни танци Христиана Бургазлиева, разполага с недвижими имоти на територията на Поморие и не е известно да има финансови проблеми.

Първоначалният оглед на криминалистите сочи, че за фаталния изстрел е използван пистолет. Към момента текат разпити на свидетели и се преглеждат записи от намиращите се наоколо камери.

