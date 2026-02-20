Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

  • 20 фев 2026 | 07:33
  • 1124
  • 0

Поне шестима футболисти на Ювентус не са част от плановете на Лучано Спалети за следващия сезон, в случай че тосканският тактик остане начело на отбора в Торино, твърди „La Gazzetta dello Sport“. Треньорът на Ювентус вече е определил играчите, които няма да бъдат част от неговия проект през сезон 2026-27, ако той продължи да води клуба и след лятото.

Лоис Опенда със сигурност е разочаровал Спалети по време на тренировките, тъй като белгиецът е изиграл едва 87 минути в осем мача през 2026 г. Въпреки че Душан Влахович и Джонатан Дейвид бяха контузени за мача срещу Галатасарай във вторник, Спалети предпочете да използва Уестън Маккени като централен нападател, вместо да заложи на Опенда.

Хуан Кабал също се представи изключително слабо в Истанбул, а според „Gazzetta“ колумбийският национал изпитва сериозни трудности да се адаптира към стила на игра на Спалети, особено при изнасянето на топката от защитата.

Ювентус записа негативен рекорд при позорната загуба от Галатасарай
Ювентус записа негативен рекорд при позорната загуба от Галатасарай

Федерико Гати също имаше проблеми в Истанбул, след като се появи от резервната скамейка, и се очаква отново да бъде резерва през следващия сезон, ако остане в Торино.

Вратарят Микеле Ди Грегорио също е обект на критики, след като Ювентус допусна 13 гола в последните си четири мача. Междувременно Василие Аджич и Едон Жегрова получават все по-малко игрово време през последните седмици.

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал
Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Според италианското издание, всички тези играчи не се очаква да бъдат част от бъдещите планове на Спалети, ако тосканският специалист остане в Торино и през следващия сезон. Договорът на Спалети с клуба от „Алианц Стейдиъм“ изтича през юни, но шефовете в клуба не изключват възможността да го задържат по-дълго, ако той класира отбора за Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

  • 20 фев 2026 | 03:48
  • 3880
  • 7
Бивш играч на Бенфика и Реал: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

Бивш играч на Бенфика и Реал: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

  • 20 фев 2026 | 03:22
  • 2606
  • 0
ФИФА ще партнира със Съвета за мир на Тръмп

ФИФА ще партнира със Съвета за мир на Тръмп

  • 20 фев 2026 | 02:43
  • 863
  • 0
Барселона вади 70 млн. евро за Хулиан Алварес

Барселона вади 70 млн. евро за Хулиан Алварес

  • 20 фев 2026 | 02:20
  • 2106
  • 10
Фиорентина спечели убедително в Полша и вече гледа към 1/8-финалите

Фиорентина спечели убедително в Полша и вече гледа към 1/8-финалите

  • 20 фев 2026 | 00:35
  • 1371
  • 0
Самсунспор ликува в Скопие

Самсунспор ликува в Скопие

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 1496
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 77874
  • 338
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 4408
  • 4
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 1965
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 49626
  • 19
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 14021
  • 3
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 6815
  • 3