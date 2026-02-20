Ювентус се надява на помилване на изгонения в дербито Калюлю

От Ювентус са отправили молба към Италианската футболна федерация за помилване на защитника на тима Пиер Калюлю, съобщава “Скай Спорт”.

Както е известно, французинът трябва да изтърпи един мач наказание заради червения си картон при загубата с 2:3 в дербито с Интер. Впоследствие обаче шефът на реферите в италианския футбол Джанлука Роки призна, че изгонването му в мача е било погрешно, каквото беше и мнението на друг съдийски ръководител - Андреа Де Марко, в специалното предаване Open VAR. Ето защо от Ювентус претендират наказанието да бъде отменено поради допусната явна грешка от страна на главния съдия Федерико Ла Пена.

🚨 Juventus has asked the FIGC to give Pierre Kalulu a pardon, citing clear injustice as the reason. The Bianconeri is aiming to have him back on the pitch tomorrow against Como.@DiMarzio | #Juventus pic.twitter.com/C2K6E8fGp9 — JuveFC (@juvefcdotcom) February 20, 2026

Така торинци очакват решението на федерацията в следващите часове, за да разберат дали ще могат да разчитат на Калюлю в утрешното ключово домакинство на Комо.

Снимки: Gettyimages