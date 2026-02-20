Популярни

Ювентус се надява на помилване на изгонения в дербито Калюлю

  • 20 фев 2026 | 17:02
  • 417
  • 0

От Ювентус са отправили молба към Италианската футболна федерация за помилване на защитника на тима Пиер Калюлю, съобщава “Скай Спорт”.

Както е известно, французинът трябва да изтърпи един мач наказание заради червения си картон при загубата с 2:3 в дербито с Интер. Впоследствие обаче шефът на реферите в италианския футбол Джанлука Роки призна, че изгонването му в мача е било погрешно, каквото беше и мнението на друг съдийски ръководител - Андреа Де Марко, в специалното предаване Open VAR. Ето защо от Ювентус претендират наказанието да бъде отменено поради допусната явна грешка от страна на главния съдия Федерико Ла Пена.

Така торинци очакват решението на федерацията в следващите часове, за да разберат дали ще могат да разчитат на Калюлю в утрешното ключово домакинство на Комо.

Снимки: Gettyimages

