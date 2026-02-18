Дел Пиеро за поражението на Ювентус в Турция: Всичко се обърка, това е реалността

Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро коментира поражението на гранда от Торино с 2:5 при гостуването на турския Галатасарай в първата среща от плейофите в Шампионската лига за Sky Sport Italia и заяви, че може би не е „най-лошото зло за този отбор да играе по един мач седмично“, ако бъде елиминиран от турнира през следващата седмица. Бившият нападател не остана особено доволен от показаното от футболистите, водени от старши треньора Лучано Спалети.

„Всичко се обърка. Това показва, че ако Ювентус не е в най-добрата си форма, тогава това е резултатът, който рискува. Това е реалността. Рискува да се правят тривиални грешки, които се наказват, рискува да няма истинско присъствие на терена. Галатасарай изигра отличен мач, игра по-добре. Когато играеш на всеки три дни и трябва да си в най-добрата си форма във всеки мач, там виждаш истинския потенциал на един отбор. Ако Ювентус не може да намери това, ще се затруднява да играе повече от веднъж седмично“, обясни Дел Пиеро.

Снимки: Imago