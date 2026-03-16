Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Локомотив Пловдив остана без изпълнителен директор. Днес от клуба обявиха напускането на Тома Цилев, който поема по друг път в своя живот. Пред Sportal.bg Цилев сподели, че всичко в клуба е наред и съвсем скоро може да се стигне до закупуването му от чужди инвеститори. Цилев успокои феновете, че причината за напускането му не е трус в отбора, който продължава развитието си.

Господин Цилев, от съобщението в сайта на Локомотив разбираме, че напускате клуба след дълги години на работа. Казвате, че напускате отбора, тъй като поемате по друг път. Какъв е той? Действително ли е така, или просто етикетът го изисква?

Потвърждавам, че наистина поемам по друг път. След дълги години работа в Локомотив Пловдив смятам, че моментът е подходящ за тази стъпка. Напускам клуба със съзнанието, че той е стабилен и функционира нормално, че процесите са подредени и че Локомотив е в добри ръце. За мен беше чест да бъда част от ръководството на клуба в един много труден период и да работя за това той да запази мястото си в елита и да продължи напред. Решението ми не е продиктувано от проблеми в клуба – напротив. Просто идва момент, в който човек поема в нова посока.

Ако не е тайна, по какъв път поемате и свързан ли е той по някакъв начин с футбола?

В следващите дни това ще стане ясно. Предстоят официални обявявания и не бих искал да изпреварвам събитията. Мога само да кажа, че става дума за ново предизвикателство извън футбола. Футболът обаче винаги ще остане част от живота ми. Дълги години съм бил свързан с него и няма как да се откъсна напълно от тази среда.

Сега много хора ще си помислят, че може би има нещо нередно в Локомотив, тъй като един от директорите напуска. Това така ли е?

Не, категорично не. Искам ясно да подчертая, че решението ми няма нищо общо с проблеми в клуба. Напротив – именно за да няма никакви спекулации и за да не бъде въвличано името на Локомотив Пловдив в други теми, сметнах, че е коректно да се оттегля. Клубът функционира нормално, а през последните месеци има реален интерес към него – както от чуждестранни, така и от български компании. Надявам се в близко бъдеще този интерес да се материализира и да има положително развитие за Локомотив, защото клубът го заслужава.

Как реагира г-н Крушарски на новината, че напускате? Много пъти е казвал, че вие сте този, който управлява процесите в отбора.

На Христо Крушарски естествено не му беше приятно, защото нещата се развиха сравнително бързо. Въпреки това той прояви разбиране и ми пожела успех в новото начинание. Аз от своя страна му благодаря за доверието през годините и за възможността да работя за клуба. Важно е хората да знаят, че оперативните и административните процеси в клуба няма да бъдат засегнати. Локомотив ще продължи да функционира нормално и стабилно.

Какво искате да кажете на феновете за 100-годишнината на клуба?

Преди всичко аз съм фен на Локомотив Пловдив и това никога няма да се промени. Винаги ще помагам на клуба, ако има нужда от моята подкрепа, независимо в каква роля. На феновете искам да пожелая да изживеят една наистина специална година. 100-годишнината е огромен момент за всеки клуб. Искрено се надявам да се поздравим и с Купата на България, което би допълнило по прекрасен начин празничната година и би донесло голяма радост на цялата черно-бяла общност.