  Sportal.bg
  2. Комо
  Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 454
  • 0

Звездата на Комо Нико Пас ще пропусне съботния сблъсък с Ювентус в Серия "А" заради натрупани жълти картони.

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Атакуващият халф си изкара петия жълт картон през сезона по време на снощното реми 1:1 в отложения мач срещу Милан от 24-тия кръг на първенството. Той дойде след нарушение на Пас срещу Кристофър Нкунку в 53-тата минута. В 32-рата минута пък именно 21-годишният аржентинец откри резултата в полза на своя тим с деветия си шампионатен гол през кампанията, като освен това има и шест асистенции в 25 мача в италианския елит.

Мачът между Ювентус и Комо в Торино ще бъде ключов за амбициите на двата тима за участие в Шампионската лига. “Езерняците” са шести в класирането със своите 42 пункта, докато “бианконерите” са пети с 46 точки или само на една от четвъртия Рома.

Снимки: Imago

