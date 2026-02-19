Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо Нико Пас ще пропусне съботния сблъсък с Ювентус в Серия "А" заради натрупани жълти картони.

Атакуващият халф си изкара петия жълт картон през сезона по време на снощното реми 1:1 в отложения мач срещу Милан от 24-тия кръг на първенството. Той дойде след нарушение на Пас срещу Кристофър Нкунку в 53-тата минута. В 32-рата минута пък именно 21-годишният аржентинец откри резултата в полза на своя тим с деветия си шампионатен гол през кампанията, като освен това има и шест асистенции в 25 мача в италианския елит.

15 - Among the players in the Big-5 current European leagues who have been involved in at least 15 goals, the only ones born in 2004 or later are Nico Paz and Lamine Yamal: nine goals and six assists for the Como player. Future.#MilanComo pic.twitter.com/jlZLPIJjxW — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 18, 2026

Мачът между Ювентус и Комо в Торино ще бъде ключов за амбициите на двата тима за участие в Шампионската лига. “Езерняците” са шести в класирането със своите 42 пункта, докато “бианконерите” са пети с 46 точки или само на една от четвъртия Рома.

Снимки: Imago