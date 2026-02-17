Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
Галатасарай 1:1 Ювентус, бързо изравняване

  • 17 фев 2026 | 19:57
  • 3195
  • 5
Галатасарай и Ювентус играят при резултат 1:1 на “Али Сами Йен” в Истанбул в първи мач от плейофите на Шампионската лига.

Галатасарай стартира активно двубоя, а гостите отговориха с поредица от нарушения. В шестата минута Юнус Акгюн отправи първия удар към една от двете врати, но той не бе достатъчно точен. Постепенно “бианконерите” започнаха да играят повече с топката, но без да създават нещо опасно в предни позиции.

Лучано Спалети е направил две промени от дербито с Интер. Тюн Копмайнерс е титуляр за сметка на Фабио Мирети. “Бианконерите” са без контузения Джонатан Дейвид, а Кефрен Тюрам е в стартовия състав, което означава, че ще има размествания в атаката на тима, който излиза без изявен централен нападател и ще разчита много на Кенан Йълдъз, а в центъра на нападението като фалшива деветка се очаква да действа Уестън Маккени.

Окан Бурук е предпочел да излезе с един чист нападател в лицето на Виктор Осимен. Това означава, че Мауро Икарди е оставен на резервната скамейка, въпреки че демонстрира отлична форма напоследък. На пейката са оставени и Льорой Сане и Илкай Гюндоган.

Снимки: Imago

Снимки: Imago

