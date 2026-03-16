Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола вярва, че тимът му може да навакса изоставането от три гола срещу Реал Мадрид и да продължи на 1/4-финалите в Шампионската лига. Испанецът е сигурен, че играчите му ще създадат достатъчно положения на “Етихад”, но по-важното е колко стабилно ще се представят в защита, защото не трябва да допускат нови голове.

Пеп Гуардиола в последния момент е отменил днешната тренировка на Манчестър Сити

“Можем да го направим. Много неща могат да се случат в един футболен мач. Първо трябва да се концентрираме върху това да спечелим, а след това ще се видим какво ще се случи в движение. Нямам конкретен план. Просто ще се опитаме.

Моите играчи ме познават много добре. Няма нужда да ги убеждавам в нещо след 10 години. Опитваме се да спечелим всеки мач. Сигурен съм, че ще се опитат да го направят. Разбира се, за повечето от тях това е непозната територия. Не сме същата група, каквато бяхме в продължение на дълги години, но в същото време ще бъде невероятно преживяване да се опитаме".

Запитан дали решението да отмени днешната тренировка е свързано с това играчите да се подготвят психически за предизвикателството, Гуардиола отговори: “Свързано е. Ако играеш добре психически, ще бъдеш силен. Ще тренираме утре. Не се притеснявам много за това дали ще създадем достатъчно шансове, защото съм почти сигурен, че сме способни да го направи. У дома винаги сме способни да го направим. По-скоро въпросът е колко добре ще се защитаваме.

Задачата е огромна. Да вкараш три гола срещу Реал не е лесно. Резултатът в първи мач не е перфектен, но все пак сме домакини и всичко може да се случи.

Нуждаем се от перфектната игра в много отношения.Можем да създаваме положения, знаем това. Ако сме способни да бъдем клинични и особено да защитаваме добре, тогава ще бъдем в играта", заяви Гуардиола по време на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages