Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

Защитникът на Интер Милано Алесандро Бастони разкри, че е получил смъртни заплахи след победата на "нерадзурите" с 3:2 над Ювентус миналата събота, като се извини за червения картон на Пиер Калулу. Бранителят на Ювентус Калулу получи спорен втори жълт картон след симулативно хвърляне от страна на Бастони.

Италианският национал Бастони, който също вече беше получил жълт картон и имаше късмет да избегне отстраняването си за симулация, влоши ситуацията с ликуваща реакция на червения картон на съперника си.

Съдията Федерико Ла Пена е получил десетки смъртни заплахи и според съобщенията е бил посъветван от италианската полиция да не напуска дома си след инцидента.

Шефът на Интер смята, че Бастони е обект на прекомерен натиск след скандала срещу Ювентус

"На лично ниво това не ме е засегнало толкова много. Свикнал съм с това и съм способен да се справя. Повече съжалявам жена си и дъщеря си, които все още не разбират. Да получавам смъртни заплахи е неприемливо. Съчувствам на съдията Ла Пена, който се озова в сходно положение", каза Бастони на пресконференция преди първия мач от плейофите в Шампионската лига на Интер срещу норвежкия Будьо/Глимт, който ще се проведе в сряда.

"Нерадзурите" се намират на първо място в класирането в шампионата на Италия с 61 точки.

Снимки: Gettyimages