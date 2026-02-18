Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

  • 18 фев 2026 | 06:44
  • 157
  • 0

Защитникът на Интер Милано Алесандро Бастони разкри, че е получил смъртни заплахи след победата на "нерадзурите" с 3:2 над Ювентус миналата събота, като се извини за червения картон на Пиер Калулу. Бранителят на Ювентус Калулу получи спорен втори жълт картон след симулативно хвърляне от страна на Бастони.

Италианският национал Бастони, който също вече беше получил жълт картон и имаше късмет да избегне отстраняването си за симулация, влоши ситуацията с ликуваща реакция на червения картон на съперника си.

Съдията Федерико Ла Пена е получил десетки смъртни заплахи и според съобщенията е бил посъветван от италианската полиция да не напуска дома си след инцидента.

Шефът на Интер смята, че Бастони е обект на прекомерен натиск след скандала срещу Ювентус
Шефът на Интер смята, че Бастони е обект на прекомерен натиск след скандала срещу Ювентус

"На лично ниво това не ме е засегнало толкова много. Свикнал съм с това и съм способен да се справя. Повече съжалявам жена си и дъщеря си, които все още не разбират. Да получавам смъртни заплахи е неприемливо. Съчувствам на съдията Ла Пена, който се озова в сходно положение", каза Бастони на пресконференция преди първия мач от плейофите в Шампионската лига на Интер срещу норвежкия Будьо/Глимт, който ще се проведе в сряда.

"Нерадзурите" се намират на първо място в класирането в шампионата на Италия с 61 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

  • 18 фев 2026 | 03:29
  • 584
  • 0
Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

  • 18 фев 2026 | 03:00
  • 6438
  • 4
Спалети: Направихме три крачки назад

Спалети: Направихме три крачки назад

  • 18 фев 2026 | 02:27
  • 1043
  • 1
Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

  • 18 фев 2026 | 01:26
  • 1572
  • 1
Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

  • 18 фев 2026 | 00:56
  • 7160
  • 8
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 36732
  • 200
Виж всички

Водещи Новини

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 36732
  • 200
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 29280
  • 1
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 41239
  • 77
Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

  • 18 фев 2026 | 00:09
  • 14183
  • 2
Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 66702
  • 156
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 29995
  • 21