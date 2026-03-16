"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

Темата за пътя на ЦСКА към Европа бе във фокуса на новия епизод на „Вабанк“. След тежката загуба с 0:3 като гост на Лудогорец в Разград, около „червените“ отново се появиха различни интерпретации и фенски теории за развитието на сезона.

Част от феновете на футбола у нас развиват интересна теза, която напомня за по-мрачните периоди от българския футбол, когато съмненията около резултатите и интересите на клубовете бяха основната тема на разговор сред привържениците. Според тази логика ЦСКА би могъл да „пусне“ по-лесни мачове срещу Лудогорец в първенството, което да помогне на разградчани да съкратят дистанцията до лидера Левски, който в момента има сериозен аванс от девет точки на върха. В замяна, според тази фенска теория, Лудогорец би могъл да не оказва максимална съпротива в турнира за Купата на България, където именно двата отбора се срещат на полуфиналите. Така ЦСКА би получил по-лесен път към финала – а евентуалният триумф в турнира е най-прекият път към европейските клубни турнири.

Важно е обаче да се подчертае, че подобни разсъждения остават единствено в сферата на фенските хипотези. Няма доказателства, които да подкрепят подобен сценарий, а подобни идеи по-скоро за пореден път показват колко чувствителна е темата за честността на играта в българския футбол. В крайна сметка реалността на терена е много по-проста – ЦСКА трябва да печели мачовете си и да търси максимума както в първенството, така и в турнира за Купата. Само така „червените“ могат да превърнат европейската цел от тема на разговор в реална възможност.