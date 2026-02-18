Популярни
Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
  2. Ювентус
  Моята страст беше прекомерна и съжалявам, призна наказаният шеф на Ювентус

Моята страст беше прекомерна и съжалявам, призна наказаният шеф на Ювентус

  • 18 фев 2026 | 10:58
  • 357
  • 0
Моята страст беше прекомерна и съжалявам, призна наказаният шеф на Ювентус

Изпълнителният директор на Ювентус Дамиен Комоли призна, че е прекалил с невъздържаната си реакция след червения картон на Пиер Калюлю при загубата с 2:3 от Интер, заради която получи наказание до края на март и глоба от 15 хиляди евро. Той също така подчерта, че критиките на клуба не са насочени конкретно срещу шефа на съдиите Джанлука Роки, и се изказа доста ласкаво за друг ръководител на торинския гранд - Джорджо Киелини, който също беше санкциониран за поведението си след дербито.

Официално: директорите на Ювентус отнесоха сериозни наказания след скандалите около Дерби д’Италия
Официално: директорите на Ювентус отнесоха сериозни наказания след скандалите около Дерби д’Италия

“Винаги уважавам решенията на ръководните органи. Каквото и да е решението, аз ще се съобразя. Моята страст беше прекомерна и съжалявам, ако съм обидил някои хора. Аз обаче съм тук, за да защитавам моя клуб, и усетих, че това беше несправедливост. Ние реагирахме по грешния начин и прекалихме, но все пак бяхме от грешната страна на несправедливост. Не искам да отговарям на други клубове, тъй като не желаем да говорим за миналото. Вместо това искаме да се фокусираме върху бъдещето и случващото се на терена. Не мога да коментирам наказанието на Пиер Калюлю, много съжалявам за него. Той е този, който ще бъде наказан, като според нас това е много несправедливо. Видях го в тунела след мача, той е силно разочарован. Нашите мисли са изцяло с Калюлю в този момент.

Призивите ни за оставка на Роки? Просто искаме да помагаме и да си сътрудничим с ръководните органи - Италианската футболна федерация и Серия "А", а не става въпрос за Роки или друг човек. Просто желанието ни е да работим с всички клубове, за да подобрим една система, която не работи и не е ефективна. Не сме казвали, че даден човек е проблемът. Напротив, става въпрос за системата, като ние искаме да е по-добра за доброто на италианския футбол. Киелини? Искам да кажа, че колкото и добър да беше на терена, Киелини е още по-добър като ръководител. Той представлява настоящето и бъдещето на Ювентус. Колкото повече млади директори имаме, толкова по-добре е за италианския футбол. В сферата съм отдавна и съм виждал малцина толкова талантливи директори колкото Джорджо в неговата роля. Мислим за настоящето и бъдещето, не ни интересуват хората, които живеят в миналото”, коментира Комоли преди загубата на Ювентус с 2:5 от Галатасарай в Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages

