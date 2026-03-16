Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

Червеният картон на Луис Диас от Байерн (Мюнхен) остава в сила, решиха от Германския футболен съюз. Нападателят беше изгонен за две официални предупреждения в изминалото дерби срещу Байер (Леверкузен) (1:1), като дискусии предизвика вторият жълт картон. Той му беше показан, след като реферът Кристиан Дингерт прецени, че това е било симулация за дузпа. След двубоя обаче съдията заяви, че е допуснал грешка, показвайки картон, макар в случая да не е имало фал.

Независимо от това от ГФС оставиха червения картон в сила, което означава, че Диас ще изтърпи наказание от една среща. Така колумбиецът няма да може да играе при домакинството на Унион (Берлин) в събота.

“Решаващото е, че случаят представлява решение по факти, което може да бъде коригирано само ако е сериозно, очевидно и без никакво съмнение обективно погрешно. Това тук не е така“, заяви Щефан Оберхолц, председателят на спортния съд към ГФС.

Хубавото за Диас е, че така той ще може по-рано да пътува за родината си за предстоящата пауза в първенствата. По време на нея тимът на Колумбия ще изиграе две контроли в САЩ срещу Хърватия (27 март) и Франция (29 март).

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

