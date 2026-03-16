Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че Юриен Тимбер и Мартин Йодегор няма да бъдат готови за утрешния реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига срещу Байер (Леверкузен). Първият получи контузия по време на съботния двубой с Евертън, а Йодегор пропусна последните пет мача заради контузия в коляното.

“Байер показа подобна игра и срещу Байерн през уикенда. Това е много добре трениран отбор с ясна структура. Знаем какво трябва да направим пред нашите фенове и се надяваме да го направим. Много фактори ще допринесат за това да стигнем до четвъртфиналите. Трябва да имаме всички елементи в наша полза, за да постигнем това

Тимбер и Йодегор са аут за утре. При Юриен Тимбер е въпрос на дни. Имаме нужда от всички. Тросар е добре и е на разположение. Знаем какво ни дава Бен Уайт. Той тренира днес, така че е добре. Мартин Йодегор наистина иска да бъде готов за полуфинала с Манчестър Сити, но трябва да видим в следващите дни как ще се чувства, когато започне да тренира. Колкото повече играчи имаме на разположение, толкова по-добре", заяви Артета на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages