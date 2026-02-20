Ювентус се връща близо 30 години назад с четвъртия си екип

От Ювентус официално представиха своя четвърти екип през този сезон. Той представлява колаборация между основния спонсор adidas и Studio Sgura, като прави впечатление, че традиционните черно-бели райета в този случай са хоризонтални, а не вертикални. Дизайнът на фланелката е вдъхновен от сезон 1996/97, в който тимът спечели титлата на Италия и игра финал в Шампионската лига. Специалният екип ще бъде носен от “бианконерите” в съботното домакинство срещу Комо.

“Поглеждайки към миналото, за да оформим бъдещето. Ювентус, adidas и Studio Sgura представят новия четвърти екип, който проследява какво се случва, когато традицията и визията се движат в една и съща посока. Три креативни сили, обединени от една обща цел: да преосмислят райетата, запазвайки напълно тяхното значение. Дизайнът обединява миналото и бъдещето, традицията и еволюцията. Същите цветове, винаги черно и бяло: чисти линии, измерени пропорции и естествена увереност определят отчетливата естетика на Studio Sgura, съчетавайки модната чувствителност с безпогрешната идентичност на Ювентус. Резултатът е екип, който съществува между терена и съвременната мода, между изявите и начина на живот.

Сезон 1996/97 осигурява вдъхновението - момент, в който Ювентус изпробва хоризонталната интерпретация на емблематичните си черно и бяло в експериментална концепция, която беше представена извън официалните състезания. Мимолетна интуиция, никога виждата в турнирен мач. Близо три десетилетия по-късно, тази визия отново приема форма и хоризонталните райета ще се появят на терена по време на Ювентус - Комо на 21 февруари. Преразглеждането на тази интуиция днес означава повторно свързване с глава от нашата история, определена от кураж, иновация и желание да се оспорят конвенциите - елементи, които продължават да водят еволюцията на Ювентус”, се казва в част от съобщението на клуба.