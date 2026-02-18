Още расизъм: футболист на Ювентус също се оплака

Двубоят между Бенфика и Реал Мадрид не е бил единственият със сигнали за проява на расизъм във вторник вечер. Оказва се, че жертва на такова нещо е станал и тъмнокожият защитник на Ювентус Лойд Кели покрай двубоя срещу Галатасарай от плейофния кръг в Шампионската лига.

Футболистът, който е от ямайски произход, сам сподели за това, като публикува расистко съобщение, което е получил в социалните мрежи. Става дума за коментар в Инстаграм с текст “Върни се в зоопарка“.

Кели отговори незабавно, подчертавайки: „Критиката е част от живота и спорта и винаги я приемам. Всеки има право на мнение, но това няма да го приема. Думите и действията имат смисъл, но и последствия.“

Кели не спря дотук, а продължи с идентифицирането на лицето, направило коментара, като тагна както него, така и компанията, за която се твърди, че работи.