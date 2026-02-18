Популярни
Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

  • 18 фев 2026 | 00:56
  • 2347
  • 1

Истински хаос настана по време на мача между Бенфика и Реал Мадрид от плейофите на Шампионската лига на УЕФА. В този двубой Винисиус вкара топката във вратата, а секунди по-късно влезе в пререкание с Джанлука Престиани.

В резултат на това бразилецът отправи сериозно обвинение, твърдейки, че съперникът му го е нарекъл „маймуна“. Камерите уловиха Винисиус да тича към съдията Летисие и да му описва инцидента, като реферът направи специфичен жест с ръцете си.

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Този жест сигнализира за прилагането на протокола на УЕФА срещу расистко поведение. Така конфедерацията вече е задължена да разследва какво точно се е случило между Винисиус и Престиани, за да накаже последния, ако твърденията на първия се окажат верни.

Ако това се случи, играчът на Бенфика е изправен пред много тежко наказание. Според съответния правилник на УЕФА, ако който и да е член на отбор отправи расистки обиди към противник, той е застрашен от поне 10 мача дисквалификация.

Бранител на Бенфика: Винисиус прояви неуважение към нас
Бранител на Бенфика: Винисиус прояви неуважение към нас

По-конкретно ще бъде задействан член 14 от правилника на УЕФА.

„Всяко образувание или лице, което е обект на разпоредбите, което обижда човешкото достойнство на индивид или група индивиди по каквато и да е причина, включително цвят на кожата, раса, религия, произход, пол или сексуална ориентация, подлежи на дисквалификация за период от най-малко десет мача или за определен период от време, или на всяка друга подходяща санкция“, пише в правилника на Европейската футболна централа.

