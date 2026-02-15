Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети, Киелини и Комоли потърсиха саморазправа със съдията на дербито Интер - Ювентус

Спалети, Киелини и Комоли потърсиха саморазправа със съдията на дербито Интер - Ювентус

  • 15 фев 2026 | 14:32
  • 778
  • 0

В лагера на Ювентус бяха видимо бесни на главния съдия Федерико Ла Пена след загубата с 2:3 в дербито с Интер. Причина за голямото им недоволство беше спорният втори жълт картон, с който реферът изгони защитника на тима Пиер Калюлю в 42-рата минута на мача.

Комоли за съдийството в дербито с Интер: Позорно, просто срамно!
Комоли за съдийството в дербито с Интер: Позорно, просто срамно!

В социалните мрежи бързо набра популярност видео, на което се вижда как на влизане в тунела на “Джузепе Меаца” след края на дербито Лучано Спалети буйства срещу Ла Пена, след което на треньора му се налага да възспре клубния директор Дамиен Комоли, а накрая към тирадата срещу съдията се включва и друг шеф на Ювентус - Джорджо Киелини. Според “Тутоспорт” думите на наставника срещу Ла Пена били: “Ти фалшифицира мача”, като от “Старата госпожа” ще поискат формални обяснения от съдийската комисия за съдийството на двубоя.

Самият Спалети отказа да се яви пред медиите след мача, но за сметка на това Комоли и Киелини се погрижиха да изкажат своето огромно възмущение от съдийството в дербито.

Снимки: Gettyimages

