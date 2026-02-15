Спалети, Киелини и Комоли потърсиха саморазправа със съдията на дербито Интер - Ювентус

В лагера на Ювентус бяха видимо бесни на главния съдия Федерико Ла Пена след загубата с 2:3 в дербито с Интер. Причина за голямото им недоволство беше спорният втори жълт картон, с който реферът изгони защитника на тима Пиер Калюлю в 42-рата минута на мача.

В социалните мрежи бързо набра популярност видео, на което се вижда как на влизане в тунела на “Джузепе Меаца” след края на дербито Лучано Спалети буйства срещу Ла Пена, след което на треньора му се налага да възспре клубния директор Дамиен Комоли, а накрая към тирадата срещу съдията се включва и друг шеф на Ювентус - Джорджо Киелини. Според “Тутоспорт” думите на наставника срещу Ла Пена били: “Ти фалшифицира мача”, като от “Старата госпожа” ще поискат формални обяснения от съдийската комисия за съдийството на двубоя.

🚨😡 After Inter-Juventus match, Spalletti, Comolli, and Chiellini confronted the referee. They were unhappy with Kalulu's red card in the first-half. pic.twitter.com/8PLod3tPg4 — EuroFoot (@eurofootcom) February 15, 2026

Самият Спалети отказа да се яви пред медиите след мача, но за сметка на това Комоли и Киелини се погрижиха да изкажат своето огромно възмущение от съдийството в дербито.

