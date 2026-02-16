Заплашиха с убийство рефера от Интер - Юве, полицията се задейства

Полицията започва разследване на отправени смъртни заплахи и обиди към рефера Федерико Ла Пена, който ръководи изминалото дерби между Интер и Ювентус през уикенда. АНСА уточнява, че сигналът е бил подаден от самия съдия.

Заплахи като “Ще те застреляме” и “Знаем къде живееш” са се появили в социалните мрежи, заради което арбитърът се е обърнал към полицията в Рим, откъдето той е родом и живее със семейството си.

Предполага се, че те са дело на фенове на Юве, недоволни от отсъжданията на Ла Пена и конкретно отстраняването от игра на футболиста Пиер Калюлю.

Съдията и членовете на семейството му са били посъветвани да си стоят вкъщи от съображения за сигурност.

