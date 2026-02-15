Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

  • 15 фев 2026 | 21:30
  • 1686
  • 2

Джон Елкан, който е президент на компанията собственик на Ювентус Exor, лично се обадил на председателя на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина, за да изрази възмущението си от “серията съдийски грешки в ущърб на клуба”, твърди ANSA.

Съдийският шеф в Италия се извини на Ювентус и се оправда с Бастони
Съдийският шеф в Италия се извини на Ювентус и се оправда с Бастони

Това се е случило след снощното изключително полемично изгонване на защитника на Ювентус Пиер Калюлю при загубата с 2:3 от Интер в Дербито на Италия. Според информацията Елкан се обадил на Гравина, “за да изрази дълбоко възмущение от повтарящите се и многобройни съдийски грешки, както и за да призове ръководните органи да намерят ефикасни решения за подобряването на цялостната футболна системата и да гарантират интегритета и достоверността на италианския футбол”. Също така от “Старата госпожа” подчертали, че реферски грешки са довели до оплаквания напоследък от още редица отбори като Рома, Дженоа, Лацио и Наполи.

От друга страна, Гравина на свой ред провел разговор с шефа на съдиите Джанлука Роки след дискусионното дерби. Разговорът бил относно проблемите с ВАР, като от италианската федерация се надяват в края на месеца Международният борд за футболните правила да одобри въвеждането на възможна употреба на видеосистемата в ситуациите за втори жълт картон, каквото беше тази с Калюлю.

Снимки: Gettyimages

