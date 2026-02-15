Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

Джон Елкан, който е президент на компанията собственик на Ювентус Exor, лично се обадил на председателя на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина, за да изрази възмущението си от “серията съдийски грешки в ущърб на клуба”, твърди ANSA.

Съдийският шеф в Италия се извини на Ювентус и се оправда с Бастони

Това се е случило след снощното изключително полемично изгонване на защитника на Ювентус Пиер Калюлю при загубата с 2:3 от Интер в Дербито на Италия. Според информацията Елкан се обадил на Гравина, “за да изрази дълбоко възмущение от повтарящите се и многобройни съдийски грешки, както и за да призове ръководните органи да намерят ефикасни решения за подобряването на цялостната футболна системата и да гарантират интегритета и достоверността на италианския футбол”. Също така от “Старата госпожа” подчертали, че реферски грешки са довели до оплаквания напоследък от още редица отбори като Рома, Дженоа, Лацио и Наполи.

🚨‼️ | John Elkann, chairman of Exor, the holding company that controls Juventus, has expressed his concerns directly to FIGC president Gabriele Gravina following the match against Inter and the controversy over Pierre Kalulu’s red card.



Elkann voiced strong disappointment… pic.twitter.com/hZa7R06A85 — Juventus News Live (@juvenewslive) February 15, 2026

От друга страна, Гравина на свой ред провел разговор с шефа на съдиите Джанлука Роки след дискусионното дерби. Разговорът бил относно проблемите с ВАР, като от италианската федерация се надяват в края на месеца Международният борд за футболните правила да одобри въвеждането на възможна употреба на видеосистемата в ситуациите за втори жълт картон, каквото беше тази с Калюлю.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages