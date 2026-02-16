Гатузо няма намерение да наказва Бастони въпреки скандала с бранителя

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо не смята да предприема каквито и да било действия срещу бранителя на Интер Алесандро Бастони, твърди пресата в Италия. Защитникът ще продължи да бъде интегрална част от тима на “адзурите” въпреки противоречивите си действия по време на дербито на “нерадзурите” и Ювентус в събота вечер. Тогава Бастони разгневи силно феновете, след като направи симулация, която доведе до втори жълти и съответно червен картон за Пиер Калюлю. Повторенията показаха, че защитникът съвсем целенасочено забавя крака си и го влачи в тревата. ВАР нямаше възможност да се намеси в решението на рефера Федерико Ла Пена, тъй като той вдигна втори жълт картон на играча в черно и бяло, а не му показа директен червен картон.

Съдийският шеф в Италия се извини на Ювентус и се оправда с Бастони

Системата за видео арбитраж няма възможност и право да се намесва в решенията за жълт картон, дори когато е втори, а само при директно изгонване. Въпреки сериозните критики, които последваха, както и бурните реакции в социалните мрежи, селекционерът Дженаро Гатузо не смята да наказва Бастони за неспортсменското му поведение. Още повече, че на италианците им предстоят два изключително важни двубоя в плейофите за класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада срещу Северна Ирландия.

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Снимки: Imago