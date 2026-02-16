Шефът на Интер смята, че Бастони е обект на прекомерен натиск след скандала срещу Ювентус

Президентът на Интер Джузепе Марота смята, че Алесандро Бастони е обект на прекомерен медиен натиск и отвърна на Ювентус, заявявайки, че „явна симулация“ на Хуан Куадрадо през 2021 г. е позволила на „бианконерите“ да победят „нерадзурите“ и да се класират за Шампионската лига. Полемиката около мача Интер-Ювентус и червения картон, показан на Пиер Калюлю в събота, далеч не е приключила.

“Тук съм, защото се борихме срещу прекомерния медиен натиск, публичния линч на Бастони, който надхвърля реално случилото се. Един млад човек, който е ценен актив за нашия национален отбор – несправедливо е да се поставя под съмнение участието му. Кой не прави грешки? От 50-те години на миналия век е имало играчи, без да споменавам имена, известни с подобни действия. Според мен сме изправени пред обикновено събитие, а не извънредно. Осъдително, но и породено от други обстоятелства, като например разперената ръка”, продължи Марота.

„Миналия сезон загубихме Скудетото с една точка, като имаше потвърдена грешка в мача Интер-Рома, но не протестирахме. Този сезон Интер се намеси само веднъж, след Наполи-Интер, където беше отсъдена дузпа, впоследствие счетена за несправедлива.“

Италианските медии вече съобщиха, че според Интер реакцията на Ювентус е била преувеличена – гледна точка, категорично потвърдена от Марота.

„Ако говорим за симулации, искам да припомня мача Ювентус-Интер през 2021 г. и дузпата, отсъдена въпреки явната симулация на Куадрадо при съдийството на Калварезе“, каза той.

Марота призна, че симулацията на Бастони срещу Ювентус е в разрез с принципите на честната игра, и призова за по-строги санкции.

„Нужно е да проведем широка и спокойна дискусия, като затегнем дисциплинарните наказания, особено финансовите. Твърде често се преминават границите и това е неприемливо. Жестът на Бастони не съответства на принципите на феърплея. Наказанията не са част от моя подход. Превенцията обаче е възможна чрез диалог. Често липсва познаване на правилата, с които играчите в частност трябва да са запознати.“

Директорът на Ювентус Джорджо Киелини беше особено критичен към съдийството, когато той и Дамиен Комоли се появиха пред медиите след мача в събота вечер, докато треньорът Лучано Спалети запази мълчание. Марота поздрави Киелини на „Сан Сиро“, но не изглеждаше впечатлен от твърденията на бившия защитник.

„Това беше най-малкото, което можех да направя, тъй като той беше един от моите играчи“, заключи той, цитиран от Gazzetta.

