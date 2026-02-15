Популярни
Съдийският шеф в Италия се извини на Ювентус и се оправда с Бастони

  • 15 фев 2026 | 15:30
  • 4174
  • 10

Шефът на съдийството в Италия Джанлука Роки поднесе своите извинения към Ювентус заради дискусионния втори жълт картон, с който беше изгонен защитникът на отбора Пиер Калюлю при загубата с 2:3 в дербито срещу Интер. Той също така хвърли част от вината за решението на главния съдия Федерико Ла Пена върху бранителя Алесандро Бастони, обвинявайки го в симулация във въпросната ситуация.

“Много съжаляваме за този епизод: за решението на Ла Пена, което очевидно е грешно, и за факта, че не можехме да използваме ВАР, за да го поправим. Ла Пена е смутен и ние му симпатизираме, но трябва да ви кажа, че той не е единственият, който направи грешка, защото вчера имаше явна симулация. Това е поредна проява от серията такива в първенството, където по всевъзможни начини се опитват да ни прецакат”, заяви Роки пред ANSA.

Според италианските медии вторият жълт картон на Калюлю е бил “абсурден” и “несъществуващ”, като оттам също така изразяват съмнения и относно това дали първият жълт картон на играча също е бил необходим. Междувременно, бившият съдия Лука Марели защити решението на Ла Пена относно първия жълт картон, но беше категоричен, че при втората ситуация Бастони наистина е симулирал.

“Първият жълт картон на Калюлю е справедлив. Контактът не е особено голям, но е опасен. Истинският проблем се крие във втория картон. Ла Пена очевидно беше подведен от своя ъгъл и изглежда, че действа инстинктивно. Нямаше фал и Бастони симулира - това е коректният термин, а симулацията е понятие, което се прилага навсякъде по терена”, коментира пред DAZN съдийският анализатор.

Той също така подчерта нуждата от промяна в правилата на ВАР, която да позволи намеса при подобни ситуации. “При новия протокол намесата на ВАР е позволена при втория жълт картон. Съдията щеше да бъде призован на монитора и щеше да му бъде даден шанс да оцени и действието на Бастони. Ако имаше преглед, Ла Пена почти сигурно щеше да отмени втория картон и вместо това щеше да санкционира Бастони, като това решение щеше да доведе до изгонването му”, добави Марели.

Снимки: Gettyimages

