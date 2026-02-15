Съдийският шеф в Италия се извини на Ювентус и се оправда с Бастони

Шефът на съдийството в Италия Джанлука Роки поднесе своите извинения към Ювентус заради дискусионния втори жълт картон, с който беше изгонен защитникът на отбора Пиер Калюлю при загубата с 2:3 в дербито срещу Интер. Той също така хвърли част от вината за решението на главния съдия Федерико Ла Пена върху бранителя Алесандро Бастони, обвинявайки го в симулация във въпросната ситуация.

“Много съжаляваме за този епизод: за решението на Ла Пена, което очевидно е грешно, и за факта, че не можехме да използваме ВАР, за да го поправим. Ла Пена е смутен и ние му симпатизираме, но трябва да ви кажа, че той не е единственият, който направи грешка, защото вчера имаше явна симулация. Това е поредна проява от серията такива в първенството, където по всевъзможни начини се опитват да ни прецакат”, заяви Роки пред ANSA.

🗣️- Refereeing chief Rocchi



“La Penna made a mistake, but he’s not the only one.”



“We are very sorry about La Penna’s decision, it was wrong. He is devastated and we stand by him, but he’s not the only one who made a mistake, because there was clear dive.” pic.twitter.com/iniAA082vL — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) February 15, 2026

Според италианските медии вторият жълт картон на Калюлю е бил “абсурден” и “несъществуващ”, като оттам също така изразяват съмнения и относно това дали първият жълт картон на играча също е бил необходим. Междувременно, бившият съдия Лука Марели защити решението на Ла Пена относно първия жълт картон, но беше категоричен, че при втората ситуация Бастони наистина е симулирал.

“Първият жълт картон на Калюлю е справедлив. Контактът не е особено голям, но е опасен. Истинският проблем се крие във втория картон. Ла Пена очевидно беше подведен от своя ъгъл и изглежда, че действа инстинктивно. Нямаше фал и Бастони симулира - това е коректният термин, а симулацията е понятие, което се прилага навсякъде по терена”, коментира пред DAZN съдийският анализатор.

Той също така подчерта нуждата от промяна в правилата на ВАР, която да позволи намеса при подобни ситуации. “При новия протокол намесата на ВАР е позволена при втория жълт картон. Съдията щеше да бъде призован на монитора и щеше да му бъде даден шанс да оцени и действието на Бастони. Ако имаше преглед, Ла Пена почти сигурно щеше да отмени втория картон и вместо това щеше да санкционира Бастони, като това решение щеше да доведе до изгонването му”, добави Марели.

