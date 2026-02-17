Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Официално: директорите на Ювентус отнесоха сериозни наказания след скандалите около Дерби д’Италия

Официално: директорите на Ювентус отнесоха сериозни наказания след скандалите около Дерби д’Италия

  • 17 фев 2026 | 15:42
  • 1608
  • 2

Директорите на Ювентус Дамиен Комоли и Джорджо Киелини получиха сериозни наказания заради скандалите, съпътстващи Дерби д’Италия. Двамата влязоха в конфронтация с рефера на двубоя Федерико Ла Пена в тунела на стадиона, а причина за конфликта бе показания червен картон на Пиер Калюлю след симулация на Алесандро Бастони.

Най-сериозна е санкцията за главният неизпълнителен директор на “бианконерите”. Комоли е наказан до 31 март и е глобен с 15 000 евро заради агресивно и заплашително отношение към главния съдия по пътя към тунела след края на първото полувреме. Според доклада той се е опитал да осъществи дори физически контакт с рефера, което „е било предотвратено благодарение на намесата на треньора на Ювентус и други членове на неговия щаб”.

Киелини е наказан заради агресивни протести и неуважително отношение. Неговата забрана е до 27 февруари.

Потвърдено бе, че Калюлю ще изтърпи наказанието си от един мач, въпреки че бе неправилно изгонен.

Треньорът на Юве Лучано Спалети избегна каквато и да било санкция, като в доклада си съдията подчертава неговият принос за това да се избегнат по-големи проблеми с Комоли.

Снимки: Imago

