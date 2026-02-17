Популярни
  Интер
  2. Интер
  3. Касано защити Бастони и отсече: Абсурдно е Ювентус да дава уроци по морал!

Касано защити Бастони и отсече: Абсурдно е Ювентус да дава уроци по морал!

  • 17 фев 2026 | 12:00
  • 154
  • 1

Бившият футболист на Рома, Реал Мадрид, Интер и Милан Антонио Касано също се включи в полемиките след бурното "Дерби д'Италия" между "нерадзурите" и Ювентус. Той защити бранителя Алесандро Бастони, който след лек контакт с Пиер Калюлю се строполи на земята и изкара втори жълт и съответно червен картон на съперника си.

Централният защитник на Интер се строполи на земята след лек контакт с Пиер Калюлю, което доведе до втори жълт картон, погрешно даден на френския защитник от съдията Ла Пена. Бастони беше критикуван за симулация и в социалните мрежи той и семейството му получиха смъртни заплахи. Съдията Ла Пена също бе заплашван, заради което започна и разследване.

Касано заяви по този повод: „Бастони сгреши, симулира. И аз направих същото в мач Рома – Бреша. Мисля, че това беше единственият път, когато симулирах в живота си. Дори Павел Недвед, например, се хвърли на земята срещу мен в мач ЮвентусРома, без да бъде разкъсан от пресата. Милош Красич също, строполи се и никой не продума.

Всеки, който напада Бастони, трябва да се срамува. Подстрекавате клавиатурните воини, това е срамно. Юве сега дава уроци по морал на Интер или на другите - не ме занимавайте повече! Нанесохте повече щети от градушка. Преди няколко години Пянич трябваше да си ходи. Загубихме титла заради онзи гол на Мунтари, за който говорех. И да не говорим за епизода с Юлиано и Роналдо от друго известно дерби“, започна своята опустошителна атака Касано в подкаста „Viva el Futbol“.

Шефът на Интер смята, че Бастони е обект на прекомерен натиск след скандала срещу Ювентус
Шефът на Интер смята, че Бастони е обект на прекомерен натиск след скандала срещу Ювентус

Бившият италиански национал продължи: „Идиотите, които обиждат Бастони и семейството му, както и Ла Пена, са виновни за подстрекаването на четиримата идиоти от телевизиите, така наречените журналисти и политици. Вместо да подстрекаваме, призовавам феновете на Интер да аплодират Бастони на първия мач на "Сан Сиро" и да го прегърнат.

Абсурдното е, че Ювентус дава уроци по морал. Рибата се вмирисва откъм главата. Да не забравяме всички бедствия в полза на Юве, сега всички са възмутени. Но какво става с всички останали, които плакаха и загубиха скудето? Обичам Киелини, но да не забравяме как и той се хвърляше на земята, когато дори не беше докоснат! Да не правим Бастони да изглежда като чудовище. Преди да бъде моралист, Юве трябва да види какво е направил".

Гатузо няма намерение да наказва Бастони въпреки скандала с бранителя
Гатузо няма намерение да наказва Бастони въпреки скандала с бранителя

"Като футболист винаги съм говорил по определен начин за Бастони, но оставете момчето и семейството му на мира! Всеки, който ги напада, е страхливец. Всеки, който казва, че не трябва да ходи в националния отбор, също е позор. Колко тогава трябва да отидат в националния отбор? От тази вечер винаги ще бъда на страната на Бастони. Завинаги", завърши емоционално Касано.

Снимки: Imago

